24 декабря 2016

С 2017 года взносы уплачиваются в ФНС России (ст. 425 НК РФ). Приводим тарифы страховых взносов в 2017 года в удобной таблице.19326

23 декабря 2016

В преддверии Нового 2017 года журнал «Упрощенка» взял интервью у нашего постоянного автора и эксперта по УСН Надежды Самковой. Самое значимое событие 2016 года, по мнению эксперта, — передача страховых взносов под контроль ФНС России. К изменению нужно быть готовым сразу после выхода с новогодних каникул. Ведь первый платеж в новом году по взносам — за декабрь — нужно сделать не позднее 16 января на новые КБК, которые утверждены приказом Минфина от 17.12.2016 № 230н.5063

22 декабря 2016

На титульном листе отчета 4-ФСС за 2016 год необходимо указать среднесписочную численность работников за год. От среднесписочной численности работников зависит, как вы сдадите отчет в январе — на бумаге или в электронном виде — и в какие сроки.774

Декларацию по земельному налогу должны сдавать все организации, в собственности которых есть земельные участки. Даже если у организации есть льгота и она не платит земельный налог, декларацию сдавать нужно. В какие сроки нужно сдать декларацию по земельному налогу в 2017 году — расскажем в статье.975

В 2017 году организациям и индивидуальным предпринимателям нужно последний раз отчитаться в ПФР по форме отчета РСВ-1 за 2016 год. О том, как подготовить отчет и о сроках его сдачи в 2017 году — расскажем в статье.1149

Налог при УСН уплачивается по итогам года не позднее сроков, установленных для сдачи налоговых деклараций по УСН. Причем сроки для организаций и ИП разные. Помимо налогов за год упрощенцы также платят авансовые платежи. Для удобства сроки уплаты УСН в 2017 году собрали в таблицу615

В январе 2017 года все организации и ИП должны представлять в ИФНС отчетность о среднесписочной численности за 2016 год. Этот отчет называется «сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год». Разберемся, в какой срок сдавать отчет о численности в 2017 году.764