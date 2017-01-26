26 января 2017

С 1 января 2017 поменялись коды ОКОФ. Для перехода на новые коды используйте переходные ключи.2

25 января 2017

С 2017 года контроль за начислением и уплатой страховых взносов проводит ФНС. Изменились КБК для уплаты страховых взносов, а также правила заполнения платежных поручений. Возникает вопрос: куда платить взносы за январь 2017 года: в налоговую или фонды?463

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов перешло под контроль налоговых органов. В связи с этим полномочия фондов и ФНС, в зависимости от временного периода, разделились. Возникает вопрос: куда сдавать годовую форму РСВ-1 за 2016 год — в налоговую или ПФР?.491

По ТК РФ зарплата должна выплачиваться работникам не реже, чем каждые полмесяца. Работодатель в свою очередь с выплаченного дохода должен исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. При этом установлены конкретные сроки уплаты НДФЛ с аванса в 2017 году.525

23 января 2017

ИП без наемных работников на упрощенке платят ограниченное количество налогов. Помимо них предприниматели обязаны платить фиксированные взносы в фонды. О всех видах налогов и взносов, которые должны платить ИП на упрощенке без работников в 2017 году — расскажем в статье.1111

С отпускных выплат в обязательном порядке уплачиваются НДФЛ и взносы. Когда платить налоги в 2017 году с отпускных, мы рассказали в статье.906

Сроки выплаты зарплаты в 2017 году установлены статье 136 ТК РФ. Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ в эту статью были внесены изменения, которые напрямую касаются сроков выплаты зарплаты.1063