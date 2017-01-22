20 января 2017

Если у вас есть собственные автомобили либо вы их арендуете (например, у сотрудников), то постоянной статьей расходов станет стоимость горюче-смазочных материалов. При этом расходы должны быть обоснованными (п. 1 ст. 252 НК РФ). А путевые листы как раз и подтвердят, что автомобиль использовался в служебных целях, а не для личных поездок работников. Обратите внимание: путевые листы нужны как профессиональным перевозчикам, так и другим компаниям, использующим в работе автомобили. Бланк путевого листа для заполнения в 2017 году скачайте у нас в формате эксель. Для наглядности привели также пример заполнения путевого листа.134

6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года — самая сложная форма отчетности работодателя за 2016 год. Информация в ней должна совпасть с итоговыми данными по всем работникам из карточек по НДФЛ. Форма заполняется нарастающим итогом, поэтому в отчетность за год войдут данные за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Учтите, что в 2017 году установлен новый срок сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года.261

19 января 2017

Любой сотрудник может уволиться по собственному желанию. Подробная пошаговая инструкция для бухгалтера по увольнению сотрудника по собственному желанию — в нашей статье.704

В 2017 году работодателям нужно отчитаться по справкам 2-НДФЛ за 2016 год. Обратите внимание, что в 2017 году перенесен срок сдачи 2-НДФЛ за 2016 год.1560

18 января 2017

Если вы ошиблись с КБК, когда заполняли платежку на налоги или страховые взносы, как можно скорее напишите заявление об уточнении реквизитов (п. 7 ст. 45 НК РФ). Подайте его в налоговую инспекцию. В заявлении укажите ваши данные, дату и номер платежного поручения, а также правильный КБК. Заявление в налоговую инспекцию подайте в произвольной форме образец заполненного заявления вы можете посмотреть ниже.754

Ежемесячная отчетность в ПФР в 2017 году сдается по форме, которая утверждена приказом ПФР от 01.02.2016 № 83п. Бланк, образец, порядок заполнения в 2017 году и сроки сдачи смотрите в статье.1738

Если вы выплачиваете доходы физлицам, вы обязаны ежеквартально отчитываться по форме 6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). Форму сдают за 4 квартал 2016 года, за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2017 года, сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году смотрите в нашей таблице.3534