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Упрощенка — 2017 в цифрах: что изменилось в работе с 1 января

6 января 2017 238

Статьи

9 января 2017

Календарь бухгалтера на февраль 2017 года

В календаре бухгалтера на февраль 2017 года учтены все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов.23

Патент для ИП на 2017 год: виды деятельности, стоимость патента, сроки уплаты

Применять патент могут только ИП с численностью работников до 15 человек. В этом случае бизнесмен освобождается от уплаты всех налогов, кроме взносов за себя и НДФЛ и взносов за работников. Декларация по патенту не подается. Патент для ИП на 2017 год применяется по 63 видам деятельности.22

Образец заполнения нулевой декларации по УСН за 2016 год

Отдельного внимания заслуживает заполнение нулевой формы декларации по УСН за 2016 год. Ее заполняют компании и ИП, которые в 2016 году не вели деятельность. Для наглядности опубликовали бланк и образец нулевой формы.54

Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2016 года: образец заполнения

Декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2016 года нужно сдать не поздне 20 января 2017 года. Мы опубликовали 3 образца заполнения декларации по ЕНВД: для организаций, ИП с работниками и ИП без работников.61

Все действующие КБК на 2017 год с расшифровкой

Представляем действующие коды бюджетной классификации на 2017 год с сайта ФНС с учетом всех изменений. Есть коды по УСН, НДС, НДФЛ, взносам для юридических лиц и предпринимателей с расшифровкой.43267

Январский номер «Упрощенки»: изменения, новые КБК и отчетность при УСН за 2016 год

Какое нововведение 2017 года сильнее всего отразится на вашей работе? С таким вопросом мы обратились к посетителям сайта 26-2.ru. По результатам ответов составили рейтинг изменений. Смотрите его в главной теме «Чем выгодны и неприятны для вас изменения 2017 года». Рекомендую распечатать таблицу нововведений — ее вы найдете в конце материала.309

НДФЛ в 2017 году: изменения для бухгалтеров

НДФЛ в 2017 году: какие изменения вступили в силу? Поменялись вычеты на детей, изменения произошли в уплате НДФЛ с отпускных, появились новые коды для 2-НДФЛ.16068

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В СЗВ-М за октябрь 2016 года указываются данные по работникам: ФИО, СНИЛС и ИНН. Рассмотрим на примере, как заполнить СЗВ-М за октябрь, а также расскажем про срок сдачи СЗВ-М за октябрь 2016 года.1799

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Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год

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Образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год

Если вы работаете не первый год, учетные политики у вас уже приняты. Тогда в преддверии 2017 года посмотрите, как оформлены ваши документы. Если учетная политика утверждена на конкретный, текущий, год, то вам нужно принять новый документ или продлить действие старого. При необходимости внесите изменения в документ. Если период действия вашей учетной политики не указан, применяйте ее дальше. Только в этом случае внесите изменения в учетную политику с учетом изменений 2017 года. Сделать это поможет наш образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год.1437

Образцы учетной политики на 2017 год

У нас вы можете скачать бесплатно готовые образцы учетной политики на 2017 год для ОСНО, УСН, ЕНВД, а также на любые другие года. Есть Конструктор учетной политики.11207

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Новые коды основных средств с 2017 года

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Амортизационные группы основных средств в 2017 году изменились по сравнению с теми, что действовали в 2016 году.1345

Амортизационные группы основных средств в 2016 году

Амортизационные группы основных средств в 2016 году установлен постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Все основные средства делятся на классы и в соответствии с этими классами они подлежат списанию в налоговом и бухгалтерском учете.2265

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Новые коды доходов и вычетов в справке 2-НДФЛ в 2017 году

Код доходов и вычетов в справке 2-НДФЛ в 2017 году применяется для отражения доходов работников и вычетов по НДФЛ. Каждому доходу присвоен свой 4-значный номер. Например, код зарплаты — 2000, для отпускных — 2012 код дивидендов — 1010. Коды вычетов имеют три знака. Например, 126 — вычет на первого ребенка, 127 — на второго, 128 — на третьего. О том, какие коды доходов и вычетов применяются при заполнении справок 2-НДФЛ в 2017 году — расскажем в статье. В статье приведена таблица с кодами доходов и вычетов и их расшифровка. Но сначала расскажем про самые популярные коды доходов в 2017 году.7938

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С 1 января 2017 года действуют новые КБК по страховым взносам в ФНС в 2017 году. Все взносы нужно платить в налоговую инспекцию, а не фонды (кроме взносов на травматизм). Поэтому изменились коды администратора (первые три цифры КБК) — 182 вместо 392.49687

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Новая 4-ФСС за 2016 год: образец, бланк, правила заполнения

Форма расчета 4-ФСС за 2016 год изменилась (эту форму еще называют форма за 4 квартал 2016 года). В расчете появился новый титульный лист и новый раздел 6, а также внесены другие значимые изменения.537795

4-ФСС 2017: новая форма (порядок заполнения, бланк, образец)

Готова 4-ФСС 2017, она утверждена приказом ФСС от 26.09.2016 № 381. Это новая форма, которая применяется с 1 квартал 2017 года. Приводим порядок заполнения, бланк и образец новой формы 4-ФСС.13145

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В нашей статье опубликован порядок заполнения формы РСВ за 2016 год (4 квартал) с учетом последних изменений, бланк и образец формы. Форма РСВ 1 утверждена постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п в последней редакции ПФР. Эта форма включает в себя индивидуальные сведения. Обратите внимание, что форму за 4 квартал правильно называть РСВ за 2016 год. Так как в нее включаются сведения не только за 4 кварал, но и за 3, 2 и 1 кварталы.356467

Бланк и образец РСВ-1 за 2016 год

Форма РСВ-1 за 2016 год состоит из титульного листа и шести разделов. Обязательными для всех будут титульный лист, раздел 1 «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам» и подраздел 2.1 раздела 2 «Расчет страховых взносов по тарифу».3185

РСВ-1 за 3 квартал 2016 года нулевая образец

Бухгалтеры спрашивают: какие листы печатать в нулевой РСВ-1 за 9 месяцев (3 квартал) 2016 года? Покажем на примере заполнения нулевой РСВ-1.951

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