27 января 2017

НДФЛ в 2017 году: какие изменения вступили в силу? Поменялись вычеты на детей, изменения произошли в уплате НДФЛ с отпускных, появились новые коды для 2-НДФЛ.34108

КБК по транспортному налогу в 2017 году для юридических лиц мы собрали в таблицу.470

Расчет отпускных в 2017 году делается по новому закону с новой формулой. Если месяцы отработаны полностью, сотрудник не болел, то все просто. Если же расчетный период отработан не полностью, нужно внимательно рассчитывать отпускные. В статье — конкретные примеры расчета отпускных в 2017 году в разных ситуациях с учетом изменений.16325

Справка по форме 182н выдается сотруднику, который увольняется. Скачайте образец справки о сумме заработной платы для расчета социальных пособий.63040

26 января 2017

Ставка налога для ходов равна 1-6%, для расходов — 5-15% Ставки устанавливают региональные власти. Если в вашем регионе ставка не установлена, то применяйте максимальную (6% для ходов и 15% для расходов). С 1 января 2017 года вступили в силу новые ставки по УСН. В таблице полный перечень новых ставок.39572

В апреле организации и предприниматели сдают отчетность за 1 квартал 2017 года. Компаний и ИП на общей системе подают три отчета, малый бизнеса на УСН, ЕНВД и патенте — один. Четыре формы представляются работодателями независимо от выбранного режима налогообложения. Сроки сдачи отчетов за 1 квартал для всех случаев мы собрали в таблице.641

С 1 января 2017 поменялись коды ОКОФ. Для перехода на новые коды используйте переходные ключи.190