Сбрасываем цены на подписку!
Упрощенка

Читайте в электронном журнале

Упрощенка
Подписаться

Новые КБК на 2017 год с расшифровкой и изменениями

16 января 2017 104328

Статьи

2 февраля 2017

Бланк новой декларации по УСН за 2016 год для ИП (скачать)

За 2016 предприниматели сдают декларацию по УСН по новой форме, которая утверждена приказом ФНС России от 26.02.2016 ММВ-7-3/99@. Бланк декларация по УСН за 2016 год для ИП в редакции 2017 года скачайте по этой ссылке.460

Образец заполнения нулевой декларации по УСН за 2016 год

Компании и предприниматели, которые в 2016 году не вели деятельность, заполняют и сдают нулевую форму декларации по УСН за 2016 год. Образец заполнения для наглядности опубликовали в статье.372

Пособия ФСС в 2017 году: размер, примеры расчета, возмещение

Бухгалтеры уже привыкли, что с нового года должны измениться размеры фиксированных социальных пособий работникам — на рождение ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и др. Поскольку индексация пособий ФСС происходила из года в год на протяжении последнего десятка лет. Однако 2017 год стал исключением. Фиксированные пособия вырастут лишь с февраля. В то же время с 1 января действуют изменения в отношении других пособий — по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком. Поэтому работодателям в начале года надо быть особенно внимательными, чтобы своевременно учесть все поправки по расчету пособий сотрудникам. Разобраться во всех нюансах вам поможет данный материал.19899

Новый статус плательщика в платежном поручении в 2017 году (поле 101)

С 1 января изменился статус для страховых взносов. Новый статус плательщика в платежном поручении в 2017 году указывайте в поле 101.19438

1 февраля 2017

Образец платежного поручения НДФЛ в 2017 году

Установлены новые правила заполнения платежных поручений по НДФЛ. Используйте наши образцы платежного поручения НДФЛ в 2017 году.2023

Новости

3 февраля 2017
2 февраля 2017

Семинары

Ближайшее

Вопросы и ответы

Календарь

6
февраля 2017
понедельник
Событий нет
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Календ. дней 28
рабочих 18
вых. и праздн. 10
Рабочих часов
40-час нед. 143
36-час 128.6
24-час 85.4

Сбрасываем цены!

Ваша экономия при подписке сегодня – 10%
Успейте, пока действует акция.

Срочно подписаться

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ

В январе сдайте отчет о численности работников

Изменения-2017

Отчетность

Проблема

В платном доступе

Получить ответ Новое

Популярное по теме

Зарплата за декабрь в 6-НДФЛ

Бухгалтеры спрашивают: как отразить в 6 НДФЛ за 1 квартал зарплату за декабрь? Ответ такой.16440

Правила заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года

Компании, а также ИП, имеющие в штате сотрудников, должны сформировать и сдать в налоговую инспекцию форму 6-НДФЛ. Наши рекомендации помогут избежать ошибок и снизить налоговые риски. Правила заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года — в нашей статье.286

Нулевая 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года: нужно ли сдавать

6-НДФЛ — форма отчетности для всех работодателей. Возникает вопрос: если нет работников или они не получали зарплату, нужно ли сдавать нулевую 6-НДФЛ?7921

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «Бухгалтерия ИП»

Платежки по страховым взносам заполняйте по новым правилам

Дела судебные

В помощь предпринимателю

Патентная система

Заполняем правильно

Полезный календарь

В платном доступе

Получить ответ Новое

Популярное по теме

Февральская «Упрощенка»: годовые отчеты при УСН и изменения в работе

Февральский номер «Упрощенки» посвящен годовой отчетности при УСН и изменениям в работе с 2017 года.179

Новые ставки по УСН в 2017 году

Ставка налога для доходов равна 1-6%, для расходов — 5-15% Ставки устанавливают региональные власти. Если в вашем регионе ставка не установлена, то применяйте максимальную (6% для ходов и 15% для расходов). С 1 января 2017 года вступили в силу новые ставки по УСН. В таблице полный перечень новых ставок.42670

Сроки уплаты налогов и взносов в 2017 году

С 2017 года меняются сроки уплаты налогов и взносов. Сроки уплаты с учетом последних изменений смотрите в наших таблицах.19696

В платном доступе

Получить ответ Новое

Популярное по теме

Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год

Учетную политику утверждают приказом руководителя организации в течение 90 дней со дня создания организации, то есть внесения сведений о ее создании в ЕГРЮЛ (ст. 313 НК РФ, п. 4, 8 и 9 ПБУ 1/2008). Если ваша организация существует дольше, но учетная политика еще не утверждена, то составьте ее скорее, описав в ней уже применяемые способы учета. Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год смотрите в статье.2099

Образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год

Если вы работаете не первый год, учетные политики у вас уже приняты. Тогда в преддверии 2017 года посмотрите, как оформлены ваши документы. Если учетная политика утверждена на конкретный, текущий, год, то вам нужно принять новый документ или продлить действие старого. При необходимости внесите изменения в документ. Если период действия вашей учетной политики не указан, применяйте ее дальше. Только в этом случае внесите изменения в учетную политику с учетом изменений 2017 года. Сделать это поможет наш образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год.2300

Образцы учетной политики на 2017 год

У нас вы можете скачать бесплатно готовые образцы учетной политики на 2017 год для ОСНО, УСН, ЕНВД, а также на любые другие года. Есть Конструктор учетной политики.17684

Популярное по теме

Сроки сдачи новой отчетности по взносам за 1 квартал 2017 года

Отчитаться за 1 квартал 2017 года по страховым взносам работодателям придется по старым и новым формам отчетности. Какие отчеты остались за 1 квартал, а какие появились новые — расскажем в статье. Обратите внимание, что в 2017 году действуют четыре отчета по взносам, причем один идет в ФНС, два в ПФР и один в ФСС.956

Форма 4-ФСС за 4 квартал 2016 года: новый бланк, образец

Форма расчета 4-ФСС за 2016 год изменилась (эту форму еще называют форма за 4 квартал 2016 года). В расчете появился новый титульный лист и новый раздел 6, а также внесены другие значимые изменения. 4-ФСС 2016: бланк новой формы, образец заполнения — в статье.587477

Шифр страхователя в ФСС в 2017 году

Как заполнить шифр страхователя в 4 ФСС в 2017 году? Ответим на этот вопрос!22174

Популярное по теме

Новый статус плательщика в платежном поручении в 2017 году (поле 101)

С 1 января изменился статус для страховых взносов. Новый статус плательщика в платежном поручении в 2017 году указывайте в поле 101.19438

Образец платежного поручения НДФЛ в 2017 году

Установлены новые правила заполнения платежных поручений по НДФЛ. Используйте наши образцы платежного поручения НДФЛ в 2017 году.2023

Готовые образцы платежных поручений на 2017 год

С 2017 года установлены новые правила заполнения платежных поручений. Платежное поручение с расшифровкой всех полей смотрите в нашей статье. С помощью статьи вы сможете верно заполнить платежку на перечисление налогов и взносов. Приводим образцы всех платежных поручений с 1 января 2017 года: по НДФЛ, УСН, взносам, и другие.156528

Новости партнёров

Какой расчет аванса устроит налоговиков и трудовиков на 100%

Зарплата  3 февраля 2017

Ошибка в сумме аванса приводит к печальным последствиям. Если выплатить слишком мало — накажет трудовая инспекция, если слишком много — возникает риск, что претензии о неуплате НДФЛ предъявит налоговый инспектор. Идеальный способ расчета аванса, который учитывает требования и трудового, и налогового законодательства на 100% вы найдете в статье.

Образцы платежных поручений по страховым взносам в 2017 году

УНП  3 февраля 2017

С этого года страховые взносы контролирует ФНС. Поэтому появились вопросы: что делать, если компания ошиблась в платежках, какой статус плательщика ставить, как исправить ошибки в поручениях. Чтобы разобраться во всем, смотрите образцы платежных поручений по страховым взносам в 2017 году и разъяснения к ним.

А вы уже знаете?!

Автоматизация УСН

реклама

Школа обновилась

Начать обучение

Статьи у наших коллег

Правовая база


Опрос

Как вы станете заполнять декларацию по УСН за 2016 год?

  • в программе 1С 61.74%
  • в Программе Главбух: учет и отчетность 1.34%
  • в программе Инфо-Предприятие 1.85%
  • в программе БухСофт 3.86%
  • в других бухгалтерских программах 18.96%
  • заполню без программы, скачав бланк на компьютер 9.4%
  • от руки заполню бумажную декларацию 2.85%
результаты

Рассылка



Упрощёнка в Яндексе

© 1997–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

Журнал «Упрощёнка» –
об упрощённой системе налогообложения

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Упрощёнка».
Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-54792 от 17.07.2013

﻿
  • Мы в соцсетях
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт «Упрощенка» — это профессиональный ресурс. Если Вы работаете в малом бизнесе, то статьи, новости, образцы форм, шаблоны документов для бухгалтеров для Вас доступны бесплатно.

Будем рады помогать Вам в работе. А в подарок за знакомство на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, отправим Вам таблицу важных изменений по УСН.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Зарегистрироваться
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Медиагруппа и сеть профессиональных сайтов