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Изменения по УСН с 2017 года — большая таблица

5 января 2017 140808

Статьи

27 января 2017

НДФЛ в 2017 году: изменения для бухгалтеров

НДФЛ в 2017 году: какие изменения вступили в силу? Поменялись вычеты на детей, изменения произошли в уплате НДФЛ с отпускных, появились новые коды для 2-НДФЛ.34108

КБК по транспортному налогу в 2017 году для юридических лиц

КБК по транспортному налогу в 2017 году для юридических лиц мы собрали в таблицу.470

Расчет отпускных в 2017 году: конкретные примеры

Расчет отпускных в 2017 году делается по новому закону с новой формулой. Если месяцы отработаны полностью, сотрудник не болел, то все просто. Если же расчетный период отработан не полностью, нужно внимательно рассчитывать отпускные. В статье — конкретные примеры расчета отпускных в 2017 году в разных ситуациях с учетом изменений.16325

Новая справка по зарплате 182н на 2017 год

Справка по форме 182н выдается сотруднику, который увольняется. Скачайте образец справки о сумме заработной платы для расчета социальных пособий.63040

26 января 2017

Новые ставки по УСН в 2017 году

Ставка налога для ходов равна 1-6%, для расходов — 5-15% Ставки устанавливают региональные власти. Если в вашем регионе ставка не установлена, то применяйте максимальную (6% для ходов и 15% для расходов). С 1 января 2017 года вступили в силу новые ставки по УСН. В таблице полный перечень новых ставок.39572

Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2017 года

В апреле организации и предприниматели сдают отчетность за 1 квартал 2017 года. Компаний и ИП на общей системе подают три отчета, малый бизнеса на УСН, ЕНВД и патенте — один. Четыре формы представляются работодателями независимо от выбранного режима налогообложения. Сроки сдачи отчетов за 1 квартал для всех случаев мы собрали в таблице.641

ОКОФ 2017 с расшифровкой

С 1 января 2017 поменялись коды ОКОФ. Для перехода на новые коды используйте переходные ключи.190

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Таблица изменений по ЕНВД с 2017 года

Вступили в силу изменения по ЕНВД с 2017 года для розничной торговли. Все изменения и свежие новости по вмененке мы собрали в таблицу. Таблица изменений в работе сравнительная, в одной колонке можно увидеть, как было в 2016 году, в другой — как стало в 2017-ом. Также есть отдельная таблица с новыми формами отчетов по страховым взносам. В конце статьи — комментарий к главным изменениям по ЕНВД с примерами.27513

Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2016 года: образец заполнения

Декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2016 года нужно сдать не поздне 20 января 2017 года. Мы опубликовали 3 образца заполнения декларации по ЕНВД: для организаций, ИП с работниками и ИП без работников.995

Новые коды услуг населению для УСН и ЕНВД на 2017 год

Правительство подготовило перечень бытовых услуг на 2017 год. Этот перечень должны использовать упрощенцы и вмененщики.20698

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План счетов бухгалтерского учета в 2017 году с пояснениями и проводками

План счетов бухгалтерского учета 2017 с пояснениями и проводками утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Этот план счетов применяется и в 2015 году для бухгалтерского учета. Для его применения нужно пользоваться инструкцией к плану счетов бухгалтерского учета.6448

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Учет лизинга на балансе лизингополучателя

Учет лизингового имущества будет зависеть от того, у кого на балансе числится объект. И как перечисляются лизинговые платежи — авансом или помесячно. Учет лизинга на балансе лизингополучателя делать нужно специальными проводками.740

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Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году: за 4 квартал 2016 года, за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2017 года

Если вы выплачиваете доходы физлицам, вы обязаны ежеквартально отчитываться по форме 6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). Форму сдают за 4 квартал 2016 года, за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2017 года, сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году смотрите в нашей таблице.4540

Новая 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года: инструкция с конкретными примерами

6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года сдается по новой форме. Чтобы вы смогли с ней справиться, мы разобрали удобную инструкцию к форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года с конкретными примерами. Примеры: Выдали зарплату в один день / Выдали зарплату в разные дни / Выдали зарплату за март в апреле / Больничные / Беспроцентный займ / НДФЛ уплачен раньше зарплаты / На дату перечисления / Недоплаченный налог / Отпускные1638

Срок сдачи 6-НДФЛ за 2016 год

Годовой расчет 6-НДФЛ за 2016 год необходимо сдать в ИФНС не позднее 1 апреля 2017 года. При этом расчёт 6-НДФЛ не отменяет обязанность по представлению справок 2 НДФЛ. Сроки сдачи расчета 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ за 2016 год одинаковы.1168

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Новые ставки по УСН в 2017 году

Ставка налога для ходов равна 1-6%, для расходов — 5-15% Ставки устанавливают региональные власти. Если в вашем регионе ставка не установлена, то применяйте максимальную (6% для ходов и 15% для расходов). С 1 января 2017 года вступили в силу новые ставки по УСН. В таблице полный перечень новых ставок.39572

Сроки уплаты налогов и взносов в 2017 году

С 2017 года меняются сроки уплаты налогов и взносов. Сроки уплаты с учетом последних изменений смотрите в наших таблицах.17802

Огромная таблица изменений в бухгалтерском и налоговом учете в 2017 году

В нашей статье — изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2017 году. В ней есть информация про все изменения в работе: по налогу на прибыль, УСН, ЕНВД, зарплате, взносов, пособиям, КБК, платежкам и др. Информация поможет вам сориентироваться в новых правилах, и подскажет, как применять в работе налоговые и бухгалтерские изменения с 2017 года. Изменения собрали в таблиц 10 таблиц.11593

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Налоги для ИП в 2017 году: упрощенка без работников

ИП без наемных работников на упрощенке платят ограниченное количество налогов. Помимо них предприниматели обязаны платить фиксированные взносы в фонды. О всех видах налогов и взносов, которые должны платить ИП на упрощенке без работников в 2017 году — расскажем в статье.1414

Новый порядок уплаты взносов ИП за себя в 2017 году

Индивидуальные предприниматели кроме взносов с выплат работникам обязаны также перечислять страховые взносы ИП за себя в 2017 году. С 2017 года важное изменение — взносы ИП надо платить в налоговую инспекцию. Бизнесмены платят их независимо от того, есть у них работники или нет. Размер взносов на свое страхование никак не зависит от наличия или отсутствия у ИП работников. Есть новые КБК для уплаты взносов ИП за себя в 2017 году!79050

Налоговые каникулы ИП: перечень всех регионов

Для индивидуальных предпринимателей в большинстве регионах РФ введены налоговые каникулы. Перечень мы привели в таблице. В ней вы можете найти ссылки на региональные законы о каникулах ИП.74528

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Новые штрафы за ККТ в 2017 году

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Сроки уплаты УСН в 2017 году для ИП и организаций

Мы составили таблицу со сроками уплаты налога по УСН в 2017 году. В нее включены сроки уплаты авансовых платежей по УСН в 2017 году и срок уплаты налога по УСН за 2016 для ИП и организаций.43691

Основные средства при УСН в 2017 году

Одно изменение по УСН с 2016 коснулось тех, кто выбрал объект налогообложения «доходы минус расходы». Есть такая вещь, как основные средства, они есть у многих, сейчас ОС — если его стоимость превышает 40 тыс. рублей. С 1 января 2016 года меняется ст. 256 и 257 НК РФ. С 2016 года ОС для налогового учета — если его стоимость ОС превышает 100 тыс. рублей. В 2017 году действуют также новые лимиты в 100 000 руб.2461

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СЗВ-М в 2017 году

Ежемесячная отчетность в ПФР в 2017 году сдается по форме, которая утверждена приказом ПФР от 01.02.2016 № 83п. Бланк, образец, порядок заполнения в 2017 году и сроки сдачи смотрите в статье.1904

Новая форма СЗВ-М с ноября 2016 года

СЗВ-М за ноябрь 2016 года нужно сдать в ПФР. Бланк, образец и порядок заполнения формы СЗВ-М за октябрь смотрите в статье.8059

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Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год

Учетную политику утверждают приказом руководителя организации в течение 90 дней со дня создания организации, то есть внесения сведений о ее создании в ЕГРЮЛ (ст. 313 НК РФ, п. 4, 8 и 9 ПБУ 1/2008). Если ваша организация существует дольше, но учетная политика еще не утверждена, то составьте ее скорее, описав в ней уже применяемые способы учета. Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год смотрите в статье.1996

Образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год

Если вы работаете не первый год, учетные политики у вас уже приняты. Тогда в преддверии 2017 года посмотрите, как оформлены ваши документы. Если учетная политика утверждена на конкретный, текущий, год, то вам нужно принять новый документ или продлить действие старого. При необходимости внесите изменения в документ. Если период действия вашей учетной политики не указан, применяйте ее дальше. Только в этом случае внесите изменения в учетную политику с учетом изменений 2017 года. Сделать это поможет наш образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год.2061

Образцы учетной политики на 2017 год

У нас вы можете скачать бесплатно готовые образцы учетной политики на 2017 год для ОСНО, УСН, ЕНВД, а также на любые другие года. Есть Конструктор учетной политики.15780

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Амортизационные группы основных средств в 2017 году изменились по сравнению с теми, что действовали в 2016 году.2241

Основные средства в бухгалтерском учете в 2017 году

Учет основных средств ведется на основании ПБУ 6/01. Документ утвержден приказом Минфина от 30.03.2001 № 26н.8846

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По ТК РФ зарплата должна выплачиваться работникам не реже, чем каждые полмесяца. Работодатель в свою очередь с выплаченного дохода должен исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. При этом установлены конкретные сроки уплаты НДФЛ с аванса в 2017 году.1034

НДФЛ и взносы с отпускных: когда платить в 2017 году

С отпускных выплат в обязательном порядке уплачиваются НДФЛ и взносы. Когда платить налоги в 2017 году с отпускных, мы рассказали в статье.1091

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Мы составили удобный календарь бухгалтера на 2017 год со сроками сдачи отчетности. В первой таблице собрали данные для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году для ОСНО, УСН, ЕНВД и патента, а во второй — только для малого бизнеса. Сроки уплаты налогов в 2017 году смотрите в нашем специальном календаре.37059

Коды операций по НДС в 2017 году с расшифровкой

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Коэффициент-дефлятор на 2017 год для УСН

Коэффициент-дефлятор К1 на 2017 год установлен в размере 1. Это связано с тем, что в пункте 4 статьи 346.13 НК РФ прописано новое ограничение доходов при УСН — 150 млн. руб.295

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Любой сотрудник может уволиться по собственному желанию. Подробная пошаговая инструкция для бухгалтера по увольнению сотрудника по собственному желанию — в нашей статье.1253

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Расчет больничного листа в 2017 году: стаж, пример расчета, формулы

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Начисление больничного листа в 2017 году на примере

Если сотрудник заболел в 2017 году, для расчета среднего заработка берутся выплаты за 2015 и 2016 годы. При этом действуют ограничения по минимальному и максимальному размеру выплат. Итоговый размер пособия зависит от страхового стажа работника. Оплату больничного листа в 2017 году покажем на примере.11076

Пособия ФСС в 2017 году: размер, примеры расчета, возмещение

Бухгалтеры уже привыкли, что с нового года должны измениться размеры фиксированных социальных пособий работникам — на рождение ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и др. Поскольку индексация пособий ФСС происходила из года в год на протяжении последнего десятка лет. Однако 2017 год стал исключением. Фиксированные пособия вырастут лишь с февраля. В то же время с 1 января действуют изменения в отношении других пособий — по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком. Поэтому работодателям в начале года надо быть особенно внимательными, чтобы своевременно учесть все поправки по расчету пособий сотрудникам. Разобраться во всех нюансах вам поможет данный материал.14124

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С 2017 года страховые взносы администрирует ФНС. Расскажем, по каким правилам работодатели должны платить страховые взносы за иностранцев в 2017 году.583

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Когда платить НДФЛ за декабрь 2016 года

Многие организации выплачивают заработную плату сотрудникам не в последний день месяца, а в установленную в этой организации дату в следующем месяце. Или выплачивают январские отпускные в декабре. В таких ситуациях у бухгалтеров возникает вопрос — когда платить НДФЛ за декабрь 2016 года?1276

Новые сроки выплаты зарплаты в 2017 году и новые штрафы за невыплату зарплаты

Законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ установлены новые сроки выплаты зарплаты в 2017 году.Законом также повышены в два раза штрафы за задержку зарплаты. Выдавать аванс за сентябрь и платить зарплату за сентябрь нужно уже по новым правилам. Новые сроки выплаты заработной платы вступили в силу с 03.10.2016 года.133086

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КБК по транспортному налогу в 2017 году для юридических лиц

КБК по транспортному налогу в 2017 году для юридических лиц мы собрали в таблицу.470

Ошибка в КБК: что будет?

Если вы ошиблись с КБК, когда заполняли платежку на налоги или страховые взносы, как можно скорее напишите заявление об уточнении реквизитов (п. 7 ст. 45 НК РФ). Подайте его в налоговую инспекцию. В заявлении укажите ваши данные, дату и номер платежного поручения, а также правильный КБК. Заявление в налоговую инспекцию подайте в произвольной форме образец заполненного заявления вы можете посмотреть ниже.1035

Новые КБК на 2017 год с расшифровкой и изменениями

Представляем действующие коды бюджетной классификации (КБК) на 2017 год с учетом всех изменений. В нашем справочнике есть коды по налогу на прибыль, УСН, НДС, НДФЛ, взносам, акцизам и др. для юридических лиц и предпринимателей с расшифровкой. Указаны коды по налогам, взносам, пеням и штрафам. Примечание: Минфин ввел новые КБК на 2017 год: изменения затронули КБК по налогу на прибыль, УСН и страховым взносам.96956

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Форма 4-ФСС за 4 квартал 2016 года: новый бланк, образец

Форма расчета 4-ФСС за 2016 год изменилась (эту форму еще называют форма за 4 квартал 2016 года). В расчете появился новый титульный лист и новый раздел 6, а также внесены другие значимые изменения. 4-ФСС 2016: бланк новой формы, образец заполнения — в статье.585962

Шифр страхователя в ФСС в 2017 году

Как заполнить шифр страхователя в 4 ФСС в 2017 году? Ответим на этот вопрос!22086

Срок сдачи 4-ФСС за 2016 год

Сроки сдачи формы зависят от того, в каком виде вы сдаете отчет. На бумаге расчет нужно сдать не позднее 20 января 2017 года. А в электронном виде — не позднее 25 января 2017 года.607

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Куда сдавать РСВ-1 за 2016 год

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов перешло под контроль налоговых органов. В связи с этим полномочия фондов и ФНС, в зависимости от временного периода, разделились. Возникает вопрос: куда сдавать годовую форму РСВ-1 за 2016 год — в налоговую или ПФР?.769

Как бухгалтеру заполнить новую РСВ-1 за 2016 год: образец, бланк, пример

В нашей статье опубликован порядок заполнения новой формы РСВ-1 за 4 квартал 2016 год с учетом последних изменений, бланк и образец формы. Форма утверждена постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п в последней редакции ПФР. Эта форма включает в себя индивидуальные сведения. Обратите внимание, что форму за 4 квартал правильно называть РСВ за 2016 год. Так как в нее включаются сведения не только за 4 кварал, но и за 3, 2 и 1 кварталы.364335

Новая форма РСВ-1 за 4 квартал 2016 года

Форма РСВ-1 за 2016 год состоит из титульного листа и шести разделов. Обязательными для всех будут титульный лист, раздел 1 «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам» и подраздел 2.1 раздела 2 «Расчет страховых взносов по тарифу».4133

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В статье найдете новые правила заполнения платежных поручений и подробную инструкцию по заполнению полей платежного поручения. Также представляем вашему внимаю бланк платежного поручения на перечисление налогов и взносов с расшифровкой всех полей. Документ поможет удобно и быстро заполнить платежку на перечисление налогов и взносов.225834

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УИН в платежном поручении

В платежках нужно в обязательном порядке указывать код УИН. Где взять УИН и как указывать УИН в платежном поручении узнаете в этой статье.101645

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Ошибка в КБК: что будет?

Если вы ошиблись с КБК, когда заполняли платежку на налоги или страховые взносы, как можно скорее напишите заявление об уточнении реквизитов (п. 7 ст. 45 НК РФ). Подайте его в налоговую инспекцию. В заявлении укажите ваши данные, дату и номер платежного поручения, а также правильный КБК. Заявление в налоговую инспекцию подайте в произвольной форме образец заполненного заявления вы можете посмотреть ниже.1035

Поле 110 в платежном поручении в 2017 году

В платежном поручении произошло изменение. С 1 января поле 110 "Тип платежа" плательщики налогов и сборов вправе не заполнять. А все потому что теперь налоговики и фонды определяют тип платежа по КБК в платежном поручении (приказ Минфина от 30.10.2014 № 126). Смотрите образец заполнения платежки с полем 110 в 2017 году.91193

Поле 107 в платежном поручении в 2017 году

В поле 107 в платежном поручении в 2017 году указывается налоговый период, за который платиться налог, взнос, или другой платеж. При невозможности указать налоговый период в поле 107 в платежном поручении ставится ноль «0».58103

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Новые сроки выплаты зарплаты в 2017 году и новые штрафы за невыплату зарплаты

Законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ установлены новые сроки выплаты зарплаты в 2017 году.Законом также повышены в два раза штрафы за задержку зарплаты. Выдавать аванс за сентябрь и платить зарплату за сентябрь нужно уже по новым правилам. Новые сроки выплаты заработной платы вступили в силу с 03.10.2016 года.133086

Прокуратура может проверить малый бизнес в любое время

В 2016, 2017 и 2018 годах запрещены плановые проверки малого бизнеса, не связанные с расчетом налогов (Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ). Три года с плановыми проверками не будут приходить пожарная служба, трудовая инспекция, санэпидемстанция, миграционная служба и т. д. Однако по факту выяснилось, что у ревизоров все же есть законные основания навестить малую фирму или бизнесмена. Мы попросили практикующего юриста рассказать, каким проверяющим отказать не удастся.1810

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ОКВЭД 2017

УНП  27 января 2017

С этого года действует новая редакция кодов ОКВЭД 2017. Расскажем, чем утвержденные коды отличаются от старых, для чего они нужны и как с ними работать. Скачать ОКВЭД 2017 с расшифровкой можно по ссылке.

6 грубых ошибок на допросе, которые могут стать роковыми

ГД  27 января 2017

Допрос подозреваемого по уголовному делу нередко строится на выбивании показаний. Среди методов следователей: психологическое давление, угрозы, применение силы. Чтобы получить признание, в человеке стараются вызвать страх. Важно избежать грубых ошибок при допросе в словах и действиях, которые сделают невозможным благоприятный исход дела.

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