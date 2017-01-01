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Новые образцы платежек по взносам за декабрь в январе 2017 года

21 декабря 2016 5565

Статьи

24 декабря 2016

Общие и льготные тарифы страховых взносов в 2017 году (таблица)

С 2017 года взносы уплачиваются в ФНС России (ст. 425 НК РФ). Приводим тарифы страховых взносов в 2017 года в удобной таблице.19326

23 декабря 2016

Итоги года. Что упрощенцев ждет в 2017 году

В преддверии Нового 2017 года журнал «Упрощенка» взял интервью у нашего постоянного автора и эксперта по УСН Надежды Самковой. Самое значимое событие 2016 года, по мнению эксперта, — передача страховых взносов под контроль ФНС России. К изменению нужно быть готовым сразу после выхода с новогодних каникул. Ведь первый платеж в новом году по взносам — за декабрь — нужно сделать не позднее 16 января на новые КБК, которые утверждены приказом Минфина от 17.12.2016 № 230н.5063

22 декабря 2016

Как рассчитать численность работников в форме 4-ФСС за 2016 год

На титульном листе отчета 4-ФСС за 2016 год необходимо указать среднесписочную численность работников за год. От среднесписочной численности работников зависит, как вы сдадите отчет в январе — на бумаге или в электронном виде — и в какие сроки.774

Срок сдачи декларации по земельному налогу в 2017 году

Декларацию по земельному налогу должны сдавать все организации, в собственности которых есть земельные участки. Даже если у организации есть льгота и она не платит земельный налог, декларацию сдавать нужно. В какие сроки нужно сдать декларацию по земельному налогу в 2017 году — расскажем в статье.975

Сроки сдачи РСВ-1 за 2016 год

В 2017 году организациям и индивидуальным предпринимателям нужно последний раз отчитаться в ПФР по форме отчета РСВ-1 за 2016 год. О том, как подготовить отчет и о сроках его сдачи в 2017 году — расскажем в статье.1149

Срок уплаты УСН в 2017 году

Налог при УСН уплачивается по итогам года не позднее сроков, установленных для сдачи налоговых деклараций по УСН. Причем сроки для организаций и ИП разные. Помимо налогов за год упрощенцы также платят авансовые платежи. Для удобства сроки уплаты УСН в 2017 году собрали в таблицу615

Срок сдачи среднесписочной численности в 2017 году

В январе 2017 года все организации и ИП должны представлять в ИФНС отчетность о среднесписочной численности за 2016 год. Этот отчет называется «сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год». Разберемся, в какой срок сдавать отчет о численности в 2017 году.764

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Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год

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Образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год

Если вы работаете не первый год, учетные политики у вас уже приняты. Тогда в преддверии 2017 года посмотрите, как оформлены ваши документы. Если учетная политика утверждена на конкретный, текущий, год, то вам нужно принять новый документ или продлить действие старого. При необходимости внесите изменения в документ. Если период действия вашей учетной политики не указан, применяйте ее дальше. Только в этом случае внесите изменения в учетную политику с учетом изменений 2017 года. Сделать это поможет наш образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год.1307

Образцы учетной политики на 2017 год

У нас вы можете скачать бесплатно готовые образцы учетной политики на 2017 год для ОСНО, УСН, ЕНВД, а также на любые другие года. Есть Конструктор учетной политики.10332

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Новые коды основных средств с 2017 года

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Амортизационные группы основных средств в 2017 году

Амортизационные группы основных средств в 2017 году изменились по сравнению с теми, что действовали в 2016 году.1269

Амортизационные группы основных средств в 2016 году

Амортизационные группы основных средств в 2016 году установлен постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Все основные средства делятся на классы и в соответствии с этими классами они подлежат списанию в налоговом и бухгалтерском учете.2197

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Новые коды доходов и вычетов в справке 2-НДФЛ в 2017 году

Код доходов и вычетов в справке 2-НДФЛ в 2017 году применяется для отражения доходов работников и вычетов по НДФЛ. Каждому доходу присвоен свой 4-значный номер. Например, код зарплаты — 2000, для отпускных — 2012 код дивидендов — 1010. Коды вычетов имеют три знака. Например, 126 — вычет на первого ребенка, 127 — на второго, 128 — на третьего. О том, какие коды доходов и вычетов применяются при заполнении справок 2-НДФЛ в 2017 году — расскажем в статье. В статье приведена таблица с кодами доходов и вычетов и их расшифровка. Но сначала расскажем про самые популярные коды доходов в 2017 году.6063

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РСВ-1 за 3 квартал 2016 года нулевая образец

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Ищете бухгалтерские проводки для компаний, которые работают на УСН? Вы их уже нашли! В нашей статье собраны самые нужные и важные бухгалтерские проводки, которые используют в своей деятельности «упрощенцы».75907

Образцы платежных поручений с расшифровкой полей

В статье найдете новые правила заполнения платежных поручений и подробную инструкцию по заполнению полей платежного поручения. Также представляем вашему внимаю бланк платежного поручения на перечисление налогов и взносов с расшифровкой всех полей. Документ поможет удобно и быстро заполнить платежку на перечисление налогов и взносов.224736

УИН в платежном поручении

В платежках нужно в обязательном порядке указывать код УИН. Где взять УИН и как указывать УИН в платежном поручении узнаете в этой статье.101418

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Новые образцы платежек по взносам за декабрь в январе 2017 года

С 1 января 2017 года действуют новые правила заполнения платежных поручений по страховым взносам. Применять их нужно при уплате взносов за декабрь в январе 2017 года. Мы подготовили образцы платежных поручений по взносам. Эти платежки используйте при уплате страховых взносов в ФНС на социальное, пенсионное и медицинское страхование в январе 2017 года.5565

Поле 107 в платежном поручении

Бухгалтеры сталкиваются со сложностями, заполняя поле 107 в платежном поручении в 2016 году.56691

Платежное поручение ИП по взносам за себя в 2016 году

У нас вы можете скачать образец платежного поручения ИП по взносам за себя в 2016 году.39331

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Можно ли ставить цены на товары и услуги в долларах и евро

Из-за роста стоимости долларов и евро многие предприниматели спрашивают, можно ли ставить цены на товары и услуги в долларах и евро, а также в условных денежных единицах. Сразу скажем: можно, но с определенными оговорками.14551

Как оптимизировать бюджет на 2016 год

В условиях кризиса знание легальных возможностей сокращения своих налоговых затрат необходимо не только бухгалтеру организации, но и ее собственнику. Некоторые способы оптимизации налогов при этом могут носить «косметический» характер и всерьез не влиять на окончательный размер налоговых платежей. Другие требуют принятия глобальных решений и дают более ощутимый результат с точки зрения экономии. Цель статьи — рассказать о нескольких имеющихся возможностях оптимизации налогообложения, которые необходимо знать как при планировании своей деятельности в конце 2015 года, так и при планировании бюджет на 2016 год.2843

Поддержка малого бизнеса

Антикризисные меры содержаться в распоряжении правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-Р.833

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Прокуратура может проверить малый бизнес в любое время

В 2016, 2017 и 2018 годах запрещены плановые проверки малого бизнеса, не связанные с расчетом налогов (Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ). Три года с плановыми проверками не будут приходить пожарная служба, трудовая инспекция, санэпидемстанция, миграционная служба и т. д. Однако по факту выяснилось, что у ревизоров все же есть законные основания навестить малую фирму или бизнесмена. Мы попросили практикующего юриста рассказать, каким проверяющим отказать не удастся.1488

От каких проверок малый бизнес освободили на три года

Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ запретил с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года проводить какие-либо плановые проверки у субъектов малого предпринимательства — организаций и предпринимателей. Исключение сделано только для внеплановых налоговых проверок — они в этот трехлетний период возможны. Как закон работает на практике, мы попросили рассказать представителя налоговой службы.2600

Как ИФНС по-новому проверяет упрощенцев

С лета 2016 года налоговики начали проверять компании и предпринимателей по обновленным правилам. Изменения ввел Федеральный закон от 01.05.2016 года № 130-ФЗ. Какие документы инспекторы могут потребовать у компании и предпринимателя на УСН в 2016 году?2707

Новости партнёров

3 примера необычных программ лояльности для постоянных клиентов

ГД  30 декабря 2016

Скидки и накопленные баллы в определенный момент перестают давать эффект. Люди хотят чего-то большего. Как удерживать постоянных клиентов и повышать ценность тех, кто покупает меньше? «Генеральный Директор» собрал опыт компаний, создавших успешные клиентские клубы. А также приоткрыл тайны механизма работы клуба.

Пять решений Верховного суда, которые повлияют на работу бухгалтерии в 2017 году

УНП  29 декабря 2016

В 2016 году Верховный суд рассматривал споры с ревизорами и банками. Есть повод для оптимизма - почти все решения суда были в пользу компаний.

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  • передача взносов в ФНС 15.63%
  • рост лимитов по УСН 50.31%
  • новая Книга учета 8.44%
  • КБК по минимальному налогу 20.63%
  • срок сдачи СЗВ-М 46.88%
  • электронные больничные 27.5%
  • электронный иск в суд 14.38%
  • кадровый учет для микропредприятий 43.13%
  • уплата налога за третьих лиц 47.5%
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