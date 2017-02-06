Какой расчет аванса устроит налоговиков и трудовиков на 100%
Ошибка в сумме аванса приводит к печальным последствиям. Если выплатить слишком мало — накажет трудовая инспекция, если слишком много — возникает риск, что претензии о неуплате НДФЛ предъявит налоговый инспектор. Идеальный способ расчета аванса, который учитывает требования и трудового, и налогового законодательства на 100% вы найдете в статье.
Образцы платежных поручений по страховым взносам в 2017 году
С этого года страховые взносы контролирует ФНС. Поэтому появились вопросы: что делать, если компания ошиблась в платежках, какой статус плательщика ставить, как исправить ошибки в поручениях. Чтобы разобраться во всем, смотрите образцы платежных поручений по страховым взносам в 2017 году и разъяснения к ним.