16 января 2017

С этого года страховые взносы перешли под контроль ФНС России. Проверять, правильно ли работодатели рассчитывают и платят взносы, будут налоговые инспекторы. Взносы на травматизм по-прежнему администрирует ФСС России.7

В поле 101 платежного поручения в 2017 году указывается статус плательщика. Он обозначается двузначным кодом согласно приложению 5 к приказу № Минфина от 12 ноября 2013 года № 107н. Например, если вы от лица организации перечисляете налоги с собственной деятельности, укажите в поле 101 код 01 «Налогоплательщик (плательщик сборов) — юридическое лицо».5872

Мы составили таблицу со сроками уплаты налога по УСН в 2017 году. В нее включены сроки уплаты авансовых платежей по УСН в 2017 году и срок уплаты налога по УСН за 2016 для ИП и организаций.38877

13 января 2017

Сроки хранения документов в организации установлены приказом Минкультуры. Мы собрали всю информацию в таблицу.93713

Вступили в силу изменения по ЕНВД с 2017 года для розничной торговли. Все изменения и свежие новости по вмененке мы собрали в таблицу. Таблица изменений в работе сравнительная, в одной колонке можно увидеть, как было в 2016 году, в другой — как стало в 2017-ом. Также есть отдельная таблица с новыми формами отчетов по страховым взносам. В конце статьи — комментарий к главным изменениям по ЕНВД с примерами.19497

Мы составили удобный график сдачи отчетности на 2017 год. В таблице первой таблице собрали данные для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году для ООО, УСН, ЕНВД и патента, а во второй — только для малого бизнеса.27709

План счетов бухгалтерского учета 2017 с пояснениями и проводками утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Этот план счетов применяется и в 2015 году для бухгалтерского учета. Для его применения нужно пользоваться инструкцией к плану счетов бухгалтерского учета.5953