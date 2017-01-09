Учетную политику утверждают приказом руководителя организации в течение 90 дней со дня создания организации, то есть внесения сведений о ее создании в ЕГРЮЛ (ст. 313 НК РФ, п. 4, 8 и 9 ПБУ 1/2008). Если ваша организация существует дольше, но учетная политика еще не утверждена, то составьте ее скорее, описав в ней уже применяемые способы учета. Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год смотрите в статье.1579
Если вы работаете не первый год, учетные политики у вас уже приняты. Тогда в преддверии 2017 года посмотрите, как оформлены ваши документы. Если учетная политика утверждена на конкретный, текущий, год, то вам нужно принять новый документ или продлить действие старого. При необходимости внесите изменения в документ. Если период действия вашей учетной политики не указан, применяйте ее дальше. Только в этом случае внесите изменения в учетную политику с учетом изменений 2017 года. Сделать это поможет наш образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год.1437
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