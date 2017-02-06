2 февраля 2017

За 2016 предприниматели сдают декларацию по УСН по новой форме, которая утверждена приказом ФНС России от 26.02.2016 ММВ-7-3/99@. Бланк декларация по УСН за 2016 год для ИП в редакции 2017 года скачайте по этой ссылке.460

Компании и предприниматели, которые в 2016 году не вели деятельность, заполняют и сдают нулевую форму декларации по УСН за 2016 год. Образец заполнения для наглядности опубликовали в статье.372

Бухгалтеры уже привыкли, что с нового года должны измениться размеры фиксированных социальных пособий работникам — на рождение ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и др. Поскольку индексация пособий ФСС происходила из года в год на протяжении последнего десятка лет. Однако 2017 год стал исключением. Фиксированные пособия вырастут лишь с февраля. В то же время с 1 января действуют изменения в отношении других пособий — по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком. Поэтому работодателям в начале года надо быть особенно внимательными, чтобы своевременно учесть все поправки по расчету пособий сотрудникам. Разобраться во всех нюансах вам поможет данный материал.19899

С 1 января изменился статус для страховых взносов. Новый статус плательщика в платежном поручении в 2017 году указывайте в поле 101.19438

1 февраля 2017

Установлены новые правила заполнения платежных поручений по НДФЛ. Используйте наши образцы платежного поручения НДФЛ в 2017 году.2023