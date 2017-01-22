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Новые КБК по страховым взносам в ФНС на 2017 год

10 января 2017 104076

Статьи

20 января 2017

Путевой лист легкового автомобиля 2017: бланк и пример заполнения

Если у вас есть собственные автомобили либо вы их арендуете (например, у сотрудников), то постоянной статьей расходов станет стоимость горюче-смазочных материалов. При этом расходы должны быть обоснованными (п. 1 ст. 252 НК РФ). А путевые листы как раз и подтвердят, что автомобиль использовался в служебных целях, а не для личных поездок работников. Обратите внимание: путевые листы нужны как профессиональным перевозчикам, так и другим компаниям, использующим в работе автомобили. Бланк путевого листа для заполнения в 2017 году скачайте у нас в формате эксель. Для наглядности привели также пример заполнения путевого листа.134

Новая 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года

6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года — самая сложная форма отчетности работодателя за 2016 год. Информация в ней должна совпасть с итоговыми данными по всем работникам из карточек по НДФЛ. Форма заполняется нарастающим итогом, поэтому в отчетность за год войдут данные за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Учтите, что в 2017 году установлен новый срок сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года.261

19 января 2017

Увольнение сотрудника по собственному желанию в 2017 году: пошаговая инструкция

Любой сотрудник может уволиться по собственному желанию. Подробная пошаговая инструкция для бухгалтера по увольнению сотрудника по собственному желанию — в нашей статье.704

Срок сдачи 2-НДФЛ за 2016 год перенесен!

В 2017 году работодателям нужно отчитаться по справкам 2-НДФЛ за 2016 год. Обратите внимание, что в 2017 году перенесен срок сдачи 2-НДФЛ за 2016 год.1560

18 января 2017

Ошибка в КБК: что будет?

Если вы ошиблись с КБК, когда заполняли платежку на налоги или страховые взносы, как можно скорее напишите заявление об уточнении реквизитов (п. 7 ст. 45 НК РФ). Подайте его в налоговую инспекцию. В заявлении укажите ваши данные, дату и номер платежного поручения, а также правильный КБК. Заявление в налоговую инспекцию подайте в произвольной форме образец заполненного заявления вы можете посмотреть ниже.754

СЗВ-М в 2017 году

Ежемесячная отчетность в ПФР в 2017 году сдается по форме, которая утверждена приказом ПФР от 01.02.2016 № 83п. Бланк, образец, порядок заполнения в 2017 году и сроки сдачи смотрите в статье.1738

Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году: за 4 квартал 2016 года, за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2017 года

Если вы выплачиваете доходы физлицам, вы обязаны ежеквартально отчитываться по форме 6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). Форму сдают за 4 квартал 2016 года, за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2017 года, сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году смотрите в нашей таблице.3534

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Таблица изменений по ЕНВД с 2017 года

Вступили в силу изменения по ЕНВД с 2017 года для розничной торговли. Все изменения и свежие новости по вмененке мы собрали в таблицу. Таблица изменений в работе сравнительная, в одной колонке можно увидеть, как было в 2016 году, в другой — как стало в 2017-ом. Также есть отдельная таблица с новыми формами отчетов по страховым взносам. В конце статьи — комментарий к главным изменениям по ЕНВД с примерами.24424

Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2016 года: образец заполнения

Декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2016 года нужно сдать не поздне 20 января 2017 года. Мы опубликовали 3 образца заполнения декларации по ЕНВД: для организаций, ИП с работниками и ИП без работников.938

Новые коды услуг населению для УСН и ЕНВД на 2017 год

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План счетов бухгалтерского учета в 2017 году с пояснениями и проводками

План счетов бухгалтерского учета 2017 с пояснениями и проводками утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Этот план счетов применяется и в 2015 году для бухгалтерского учета. Для его применения нужно пользоваться инструкцией к плану счетов бухгалтерского учета.6220

Проводки по заработной плате

Проводки по заработной плате приведены в нашей таблице.28050

Учет лизинга на балансе лизингополучателя

Учет лизингового имущества будет зависеть от того, у кого на балансе числится объект. И как перечисляются лизинговые платежи — авансом или помесячно. Учет лизинга на балансе лизингополучателя делать нужно специальными проводками.677

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Если вы выплачиваете доходы физлицам, вы обязаны ежеквартально отчитываться по форме 6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). Форму сдают за 4 квартал 2016 года, за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2017 года, сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году смотрите в нашей таблице.3534

Новая 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года: инструкция с конкретными примерами

6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года сдается по новой форме. Чтобы вы смогли с ней справиться, мы разобрали удобную инструкцию к форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года с конкретными примерами. Примеры: Выдали зарплату в один день / Выдали зарплату в разные дни / Выдали зарплату за март в апреле / Больничные / Беспроцентный займ / НДФЛ уплачен раньше зарплаты / На дату перечисления / Недоплаченный налог / Отпускные595

Срок сдачи 6-НДФЛ за 2016 год

Годовой расчет 6-НДФЛ за 2016 год необходимо сдать в ИФНС не позднее 1 апреля 2017 года. При этом расчёт 6-НДФЛ не отменяет обязанность по представлению справок 2 НДФЛ. Сроки сдачи расчета 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ за 2016 год одинаковы.990

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Огромная таблица изменений в бухгалтерском и налоговом учете в 2017 году

В нашей статье — изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2017 году. В ней есть информация про все изменения в работе: по налогу на прибыль, УСН, ЕНВД, зарплате, взносов, пособиям, КБК, платежкам и др. Информация поможет вам сориентироваться в новых правилах, и подскажет, как применять в работе налоговые и бухгалтерские изменения с 2017 года. Изменения собрали в таблиц 10 таблиц.10298

Новые образцы платежек по взносам за декабрь в январе 2017 года

С 1 января 2017 года действуют новые правила заполнения платежных поручений по страховым взносам. Применять их нужно при уплате взносов за декабрь в январе 2017 года. Мы подготовили образцы платежных поручений по взносам. Эти платежки используйте при уплате страховых взносов в ФНС на социальное, пенсионное и медицинское страхование в январе 2017 года.31368

Предельная база по страховым взносам в 2017 году

С 1 января 2017 года работодатели платят взносы в ФНС. И поэтому установлена новая предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФНС в 2017 году. Новые лимиты установлены постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255.21478

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Новый порядок уплаты взносов ИП за себя в 2017 году

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Патент для ИП на 2017 год: виды деятельности, стоимость патента, сроки уплаты

Применять патент могут только ИП с численностью работников до 15 человек. В этом случае бизнесмен освобождается от уплаты всех налогов, кроме взносов за себя и НДФЛ и взносов за работников. Декларация по патенту не подается. Патент для ИП на 2017 год применяется по 63 видам деятельности.586

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С 2017 года действуют новые лимиты для перехода с общей системы налогообложения (ОСН) на упрощенную систему налогообложения (УСН). Лимиты выросли в 2 раза. Это значит, что больше компаний и предпринимателей смогут с 2017 года перейти на упрощенку.5262

Сроки сдачи отчетности в 2016 году при УСН

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СЗВ-М в 2017 году

Ежемесячная отчетность в ПФР в 2017 году сдается по форме, которая утверждена приказом ПФР от 01.02.2016 № 83п. Бланк, образец, порядок заполнения в 2017 году и сроки сдачи смотрите в статье.1738

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Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год

Учетную политику утверждают приказом руководителя организации в течение 90 дней со дня создания организации, то есть внесения сведений о ее создании в ЕГРЮЛ (ст. 313 НК РФ, п. 4, 8 и 9 ПБУ 1/2008). Если ваша организация существует дольше, но учетная политика еще не утверждена, то составьте ее скорее, описав в ней уже применяемые способы учета. Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год смотрите в статье.1836

Образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год

Если вы работаете не первый год, учетные политики у вас уже приняты. Тогда в преддверии 2017 года посмотрите, как оформлены ваши документы. Если учетная политика утверждена на конкретный, текущий, год, то вам нужно принять новый документ или продлить действие старого. При необходимости внесите изменения в документ. Если период действия вашей учетной политики не указан, применяйте ее дальше. Только в этом случае внесите изменения в учетную политику с учетом изменений 2017 года. Сделать это поможет наш образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год.1836

Образцы учетной политики на 2017 год

У нас вы можете скачать бесплатно готовые образцы учетной политики на 2017 год для ОСНО, УСН, ЕНВД, а также на любые другие года. Есть Конструктор учетной политики.13839

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Новые коды основных средств с 2017 года

При вводе в эксплуатацию основных средств с 1 января 2017 года применяйте новые коды. Они утверждены постановлением правительства от 07.07.2016 № 640.1846

Амортизационные группы основных средств в 2017 году

Амортизационные группы основных средств в 2017 году изменились по сравнению с теми, что действовали в 2016 году.1721

Амортизационные группы основных средств в 2016 году

Амортизационные группы основных средств в 2016 году установлен постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Все основные средства делятся на классы и в соответствии с этими классами они подлежат списанию в налоговом и бухгалтерском учете.2661

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Срок сдачи 2-НДФЛ за 2016 год перенесен!

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Стандартный налоговый вычет на детей в 2017 году

В статье — размеры стандартных налоговых вычетов на детей в 2017 году.3363

График сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году в таблице

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График сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году в таблице

Мы составили удобный график сдачи отчетности на 2017 год. В таблице первой таблице собрали данные для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году для ОСНО, УСН, ЕНВД и патента, а во второй — только для малого бизнеса. Сроки уплаты налогов в 2017 году смотрите в нашем специальном календаре.33384

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Как подготовить декларацию по НДС при УСН за 4 квартал 2016 года? Пошаговая инструкция по заполнению приведена в нашей статье.789

НДС при УСН в 2017 году: изменения

Планируется, что с 2017 году изменится декларация по НДС. Подробности далее.797

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Ситуация, когда работница из одного декретного отпуска сразу выходит в другой, возникает достаточно часто. При расчете декретных женщина имеет возможность перенести расчетный период, в случае, если это приведет к увеличению размера пособия. Покажем на примере, как сделать выплаты работнице при переходе из одного декрета в другой в 2017 году.5232

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Какие выплаты учитывать при расчете больничного листа в 2017 году узнаете из статьи. Приводим расчет больничного листа в 2017 году. В статье пошаговый расчет больничного листа в 2017 году: стаж, пример расчета, формулы.26029

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Расчет больничного листа в 2017 году: стаж, пример расчета, формулы

Какие выплаты учитывать при расчете больничного листа в 2017 году узнаете из статьи. Приводим расчет больничного листа в 2017 году. В статье пошаговый расчет больничного листа в 2017 году: стаж, пример расчета, формулы.26029

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Пособия ФСС в 2017 году: размер, примеры расчета, возмещение

Бухгалтеры уже привыкли, что с нового года должны измениться размеры фиксированных социальных пособий работникам — на рождение ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и др. Поскольку индексация пособий ФСС происходила из года в год на протяжении последнего десятка лет. Однако 2017 год стал исключением. Фиксированные пособия вырастут лишь с февраля. В то же время с 1 января действуют изменения в отношении других пособий — по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком. Поэтому работодателям в начале года надо быть особенно внимательными, чтобы своевременно учесть все поправки по расчету пособий сотрудникам. Разобраться во всех нюансах вам поможет данный материал.12645

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Как бухгалтеру заполнить новую РСВ-1 за 2016 год: образец, бланк, пример

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Новые сроки выплаты зарплаты в 2017 году и новые штрафы за невыплату зарплаты

Законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ установлены новые сроки выплаты зарплаты в 2017 году.Законом также повышены в два раза штрафы за задержку зарплаты. Выдавать аванс за сентябрь и платить зарплату за сентябрь нужно уже по новым правилам. Новые сроки выплаты заработной платы вступили в силу с 03.10.2016 года.132424

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Ошибка в КБК: что будет?

Если вы ошиблись с КБК, когда заполняли платежку на налоги или страховые взносы, как можно скорее напишите заявление об уточнении реквизитов (п. 7 ст. 45 НК РФ). Подайте его в налоговую инспекцию. В заявлении укажите ваши данные, дату и номер платежного поручения, а также правильный КБК. Заявление в налоговую инспекцию подайте в произвольной форме образец заполненного заявления вы можете посмотреть ниже.754

КБК на 2017 год с расшифровкой

Представляем действующие коды бюджетной классификации (КБК) на 2017 год с учетом всех изменений. В нашем справочнике есть коды по налогу на прибыль, УСН, НДС, НДФЛ, взносам, акцизам и др. для юридических лиц и предпринимателей с расшифровкой. Указаны коды по налогам, взносам, пеням и штрафам. Примечание: Минфин ввел новые КБК на 2017 год: изменения затронули КБК по налогу на прибыль, УСН и страховым взносам.86498

КБК по пени по НДФЛ в 2017 году

Пени по НДФЛ в 2017 году уплачиваются за каждый день просрочки с уплатой налога. Используйте для уплаты КБК по пени по НДФЛ в 2017 году по нашему образцу платежного поручения.394

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Форма 4-ФСС за 4 квартал 2016 года: новый бланк, образец

Форма расчета 4-ФСС за 2016 год изменилась (эту форму еще называют форма за 4 квартал 2016 года). В расчете появился новый титульный лист и новый раздел 6, а также внесены другие значимые изменения. 4-ФСС 2016: бланк новой формы, образец заполнения — в статье.580759

Шифр страхователя в ФСС в 2017 году

Как заполнить шифр страхователя в 4 ФСС в 2017 году? Ответим на этот вопрос!21765

Срок сдачи 4-ФСС за 2016 год

Сроки сдачи формы зависят от того, в каком виде вы сдаете отчет. На бумаге расчет нужно сдать не позднее 20 января 2017 года. А в электронном виде — не позднее 25 января 2017 года.564

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Как бухгалтеру заполнить новую РСВ-1 за 2016 год: образец, бланк, пример

В нашей статье опубликован порядок заполнения новой формы РСВ-1 за 4 квартал 2016 год с учетом последних изменений, бланк и образец формы. Форма утверждена постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п в последней редакции ПФР. Эта форма включает в себя индивидуальные сведения. Обратите внимание, что форму за 4 квартал правильно называть РСВ за 2016 год. Так как в нее включаются сведения не только за 4 кварал, но и за 3, 2 и 1 кварталы.362224

Новая форма РСВ-1 за 4 квартал 2016 года

Форма РСВ-1 за 2016 год состоит из титульного листа и шести разделов. Обязательными для всех будут титульный лист, раздел 1 «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам» и подраздел 2.1 раздела 2 «Расчет страховых взносов по тарифу».3769

РСВ-1 за 3 квартал 2016 года нулевая образец

Бухгалтеры спрашивают: какие листы печатать в нулевой РСВ-1 за 9 месяцев (3 квартал) 2016 года? Покажем на примере заполнения нулевой РСВ-1.1025

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Образцы платежных поручений с расшифровкой полей в 2017 году

В статье найдете новые правила заполнения платежных поручений и подробную инструкцию по заполнению полей платежного поручения. Также представляем вашему внимаю бланк платежного поручения на перечисление налогов и взносов с расшифровкой всех полей. Документ поможет удобно и быстро заполнить платежку на перечисление налогов и взносов.225541

Типовые бухгалтерские проводки по УСН

Ищете бухгалтерские проводки для компаний, которые работают на УСН? Вы их уже нашли! В нашей статье собраны самые нужные и важные бухгалтерские проводки, которые используют в своей деятельности «упрощенцы».76273

УИН в платежном поручении

В платежках нужно в обязательном порядке указывать код УИН. Где взять УИН и как указывать УИН в платежном поручении узнаете в этой статье.101573

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Ошибка в КБК: что будет?

Если вы ошиблись с КБК, когда заполняли платежку на налоги или страховые взносы, как можно скорее напишите заявление об уточнении реквизитов (п. 7 ст. 45 НК РФ). Подайте его в налоговую инспекцию. В заявлении укажите ваши данные, дату и номер платежного поручения, а также правильный КБК. Заявление в налоговую инспекцию подайте в произвольной форме образец заполненного заявления вы можете посмотреть ниже.754

Поле 110 в платежном поручении в 2017 году

В платежном поручении произошло изменение. С 1 января поле 110 "Тип платежа" плательщики налогов и сборов вправе не заполнять. А все потому что теперь налоговики и фонды определяют тип платежа по КБК в платежном поручении (приказ Минфина от 30.10.2014 № 126). Смотрите образец заполнения платежки с полем 110 в 2017 году.90652

Поле 107 в платежном поручении в 2017 году

В поле 107 в платежном поручении в 2017 году указывается налоговый период, за который платиться налог, взнос, или другой платеж. При невозможности указать налоговый период в поле 107 в платежном поручении ставится ноль «0».57746

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Можно ли ставить цены на товары и услуги в долларах и евро

Из-за роста стоимости долларов и евро многие предприниматели спрашивают, можно ли ставить цены на товары и услуги в долларах и евро, а также в условных денежных единицах. Сразу скажем: можно, но с определенными оговорками.14764

Как оптимизировать бюджет на 2016 год

В условиях кризиса знание легальных возможностей сокращения своих налоговых затрат необходимо не только бухгалтеру организации, но и ее собственнику. Некоторые способы оптимизации налогов при этом могут носить «косметический» характер и всерьез не влиять на окончательный размер налоговых платежей. Другие требуют принятия глобальных решений и дают более ощутимый результат с точки зрения экономии. Цель статьи — рассказать о нескольких имеющихся возможностях оптимизации налогообложения, которые необходимо знать как при планировании своей деятельности в конце 2015 года, так и при планировании бюджет на 2016 год.2845

Поддержка малого бизнеса

Антикризисные меры содержаться в распоряжении правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-Р.834

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Новые сроки выплаты зарплаты в 2017 году и новые штрафы за невыплату зарплаты

Законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ установлены новые сроки выплаты зарплаты в 2017 году.Законом также повышены в два раза штрафы за задержку зарплаты. Выдавать аванс за сентябрь и платить зарплату за сентябрь нужно уже по новым правилам. Новые сроки выплаты заработной платы вступили в силу с 03.10.2016 года.132424

Прокуратура может проверить малый бизнес в любое время

В 2016, 2017 и 2018 годах запрещены плановые проверки малого бизнеса, не связанные с расчетом налогов (Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ). Три года с плановыми проверками не будут приходить пожарная служба, трудовая инспекция, санэпидемстанция, миграционная служба и т. д. Однако по факту выяснилось, что у ревизоров все же есть законные основания навестить малую фирму или бизнесмена. Мы попросили практикующего юриста рассказать, каким проверяющим отказать не удастся.1756

От каких проверок малый бизнес освободили на три года

Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ запретил с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года проводить какие-либо плановые проверки у субъектов малого предпринимательства — организаций и предпринимателей. Исключение сделано только для внеплановых налоговых проверок — они в этот трехлетний период возможны. Как закон работает на практике, мы попросили рассказать представителя налоговой службы.2844

Новости партнёров

10 необычных приемов, которые позволили хорошо заработать

КомДир  21 января 2017

Предлагаем десять необычных приемов, которые позволили компаниям хорошо заработать. Эти приемы будут интересны не только бизнесменам, но и всем тем, кто хочет построить успешную карьеру и стать эффективными как в бизнесе, так и в обычной жизни. Некоторые из историй настолько нестандартны, что могут натолкнуть вас на какие-то гениальные идеи.

НДС: изменения с 2017 года

УНП  20 января 2017

В 2017 году изменились камеральные проверки по НДС. Компании, которые отчитываются через интернет, в таком же виде должны давать пояснения об ошибках. Расскажем подробнее обо всех изменениях по НДС с 2017 года в этой статье.

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