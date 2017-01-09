9 января 2017

В календаре бухгалтера на февраль 2017 года учтены все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов.23

Применять патент могут только ИП с численностью работников до 15 человек. В этом случае бизнесмен освобождается от уплаты всех налогов, кроме взносов за себя и НДФЛ и взносов за работников. Декларация по патенту не подается. Патент для ИП на 2017 год применяется по 63 видам деятельности.22

Отдельного внимания заслуживает заполнение нулевой формы декларации по УСН за 2016 год. Ее заполняют компании и ИП, которые в 2016 году не вели деятельность. Для наглядности опубликовали бланк и образец нулевой формы.54

Декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2016 года нужно сдать не поздне 20 января 2017 года. Мы опубликовали 3 образца заполнения декларации по ЕНВД: для организаций, ИП с работниками и ИП без работников.61

Представляем действующие коды бюджетной классификации на 2017 год с сайта ФНС с учетом всех изменений. Есть коды по УСН, НДС, НДФЛ, взносам для юридических лиц и предпринимателей с расшифровкой.43267

Какое нововведение 2017 года сильнее всего отразится на вашей работе? С таким вопросом мы обратились к посетителям сайта 26-2.ru. По результатам ответов составили рейтинг изменений. Смотрите его в главной теме «Чем выгодны и неприятны для вас изменения 2017 года». Рекомендую распечатать таблицу нововведений — ее вы найдете в конце материала.309

НДФЛ в 2017 году: какие изменения вступили в силу? Поменялись вычеты на детей, изменения произошли в уплате НДФЛ с отпускных, появились новые коды для 2-НДФЛ.16068