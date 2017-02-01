1 февраля 2017

Установлены новые правила заполнения платежных поручений по НДФЛ. Используйте наши образцы платежного поручения НДФЛ в 2017 году.58

В таблицах — новые штрафы для бухгалтера (в том числе главного бухгалтера). В 2017 году установлена новая ответственность по штрафам, смотрите, что поменялось.39380

Бухгалтеры спрашивают: как отразить в 6 НДФЛ за 1 квартал зарплату за декабрь? Ответ такой.15750

31 января 2017

Отчитаться за 1 квартал 2017 года по страховым взносам работодателям придется по старым и новым формам отчетности. Какие отчеты остались за 1 квартал, а какие появились новые — расскажем в статье. Обратите внимание, что в 2017 году действуют четыре отчета по взносам, причем один идет в ФНС, два в ПФР и один в ФСС.641

В календаре бухгалтера на март 2017 года учтены все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов.330