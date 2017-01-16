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Январский номер «Упрощенки»: изменения, новые КБК и отчетность при УСН за 2016 год

9 января 2017 446

Статьи

16 января 2017

По каким регистрам вести учет взносов за работников ИП в 2017 году

С этого года страховые взносы перешли под контроль ФНС России. Проверять, правильно ли работодатели рассчитывают и платят взносы, будут налоговые инспекторы. Взносы на травматизм по-прежнему администрирует ФСС России.7

Поле 101 платежного поручения: статус плательщика в 2017 году

В поле 101 платежного поручения в 2017 году указывается статус плательщика. Он обозначается двузначным кодом согласно приложению 5 к приказу № Минфина от 12 ноября 2013 года № 107н. Например, если вы от лица организации перечисляете налоги с собственной деятельности, укажите в поле 101 код 01 «Налогоплательщик (плательщик сборов) — юридическое лицо».5872

Сроки уплаты УСН в 2017 году для ИП и организаций

Мы составили таблицу со сроками уплаты налога по УСН в 2017 году. В нее включены сроки уплаты авансовых платежей по УСН в 2017 году и срок уплаты налога по УСН за 2016 для ИП и организаций.38877

13 января 2017

Действующие сроки хранения бухгалтерских документов в 2017 году (таблица)

Сроки хранения документов в организации установлены приказом Минкультуры. Мы собрали всю информацию в таблицу.93713

Таблица изменений по ЕНВД с 2017 года

Вступили в силу изменения по ЕНВД с 2017 года для розничной торговли. Все изменения и свежие новости по вмененке мы собрали в таблицу. Таблица изменений в работе сравнительная, в одной колонке можно увидеть, как было в 2016 году, в другой — как стало в 2017-ом. Также есть отдельная таблица с новыми формами отчетов по страховым взносам. В конце статьи — комментарий к главным изменениям по ЕНВД с примерами.19497

График сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году в таблице

Мы составили удобный график сдачи отчетности на 2017 год. В таблице первой таблице собрали данные для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году для ООО, УСН, ЕНВД и патента, а во второй — только для малого бизнеса.27709

План счетов бухгалтерского учета в 2017 году с пояснениями и проводками

План счетов бухгалтерского учета 2017 с пояснениями и проводками утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Этот план счетов применяется и в 2015 году для бухгалтерского учета. Для его применения нужно пользоваться инструкцией к плану счетов бухгалтерского учета.5953

Новости

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Таблица изменений по ЕНВД с 2017 года

Вступили в силу изменения по ЕНВД с 2017 года для розничной торговли. Все изменения и свежие новости по вмененке мы собрали в таблицу. Таблица изменений в работе сравнительная, в одной колонке можно увидеть, как было в 2016 году, в другой — как стало в 2017-ом. Также есть отдельная таблица с новыми формами отчетов по страховым взносам. В конце статьи — комментарий к главным изменениям по ЕНВД с примерами.19497

Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2016 года: образец заполнения

Декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2016 года нужно сдать не поздне 20 января 2017 года. Мы опубликовали 3 образца заполнения декларации по ЕНВД: для организаций, ИП с работниками и ИП без работников.662

Новые коды услуг населению для УСН и ЕНВД на 2017 год

Правительство подготовило перечень бытовых услуг на 2017 год. Этот перечень должны использовать упрощенцы и вмененщики.16997

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План счетов бухгалтерского учета в 2017 году с пояснениями и проводками

План счетов бухгалтерского учета 2017 с пояснениями и проводками утвержден приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Этот план счетов применяется и в 2015 году для бухгалтерского учета. Для его применения нужно пользоваться инструкцией к плану счетов бухгалтерского учета.5953

Проводки по заработной плате

Проводки по заработной плате приведены в нашей таблице.27488

Учет лизинга на балансе лизингополучателя

Учет лизингового имущества будет зависеть от того, у кого на балансе числится объект. И как перечисляются лизинговые платежи — авансом или помесячно. Учет лизинга на балансе лизингополучателя делать нужно специальными проводками.646

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Срок сдачи 6-НДФЛ за 2016 год

Годовой расчет 6-НДФЛ за 2016 год необходимо сдать в ИФНС не позднее 1 апреля 2017 года. При этом расчёт 6-НДФЛ не отменяет обязанность по представлению справок 2 НДФЛ. Сроки сдачи расчета 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ за 2016 год одинаковы.815

Срок сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года

6-НДФЛ за 4 квартал 2016 год сдается в 2017 году в специальные сроки сдачи.1555

Образцы пояснений к 6-НДФЛ

Из-за противоречий в форме 6-НДФЛ налоговики требуют пояснения к сданной 6-НДФЛ. Образец таких пояснений приводим.14605

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Дела декабря, которые нельзя откладывать на 2017 год

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Новые образцы платежек по взносам за декабрь в январе 2017 года

С 1 января 2017 года действуют новые правила заполнения платежных поручений по страховым взносам. Применять их нужно при уплате взносов за декабрь в январе 2017 года. Мы подготовили образцы платежных поручений по взносам. Эти платежки используйте при уплате страховых взносов в ФНС на социальное, пенсионное и медицинское страхование в январе 2017 года.27079

Предельная база по страховым взносам в 2017 году

С 1 января 2017 года работодатели платят взносы в ФНС. И поэтому установлена новая предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФНС в 2017 году. Новые лимиты установлены постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255.19041

Новые коды услуг населению для УСН и ЕНВД на 2017 год

Правительство подготовило перечень бытовых услуг на 2017 год. Этот перечень должны использовать упрощенцы и вмененщики.16997

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Новый порядок уплаты взносов ИП за себя в 2017 году

Индивидуальные предприниматели кроме взносов с выплат работникам обязаны также перечислять страховые взносы ИП за себя в 2017 году. С 2017 года важное изменение — взносы ИП надо платить в налоговую инспекцию. Бизнесмены платят их независимо от того, есть у них работники или нет. Размер взносов на свое страхование никак не зависит от наличия или отсутствия у ИП работников. Есть новые КБК для уплаты взносов ИП за себя в 2017 году!55600

Патент для ИП на 2017 год: виды деятельности, стоимость патента, сроки уплаты

Применять патент могут только ИП с численностью работников до 15 человек. В этом случае бизнесмен освобождается от уплаты всех налогов, кроме взносов за себя и НДФЛ и взносов за работников. Декларация по патенту не подается. Патент для ИП на 2017 год применяется по 63 видам деятельности.392

Новые коды услуг населению для УСН и ЕНВД на 2017 год

Правительство подготовило перечень бытовых услуг на 2017 год. Этот перечень должны использовать упрощенцы и вмененщики.16997

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Сроки уплаты УСН в 2017 году для ИП и организаций

Мы составили таблицу со сроками уплаты налога по УСН в 2017 году. В нее включены сроки уплаты авансовых платежей по УСН в 2017 году и срок уплаты налога по УСН за 2016 для ИП и организаций.38877

Переход с ОСН на УСН с 2017 года по новым лимитам

С 2017 года действуют новые лимиты для перехода с общей системы налогообложения (ОСН) на упрощенную систему налогообложения (УСН). Лимиты выросли в 2 раза. Это значит, что больше компаний и предпринимателей смогут с 2017 года перейти на упрощенку.5148

Сроки сдачи отчетности в 2016 году при УСН

Мы составили точный и удобный календарь бухгалтера по УСН. Из него вы можете быстро узнать, какую отчетность вы должны сдавать в 2016 году и сроки сдачи.133194

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Расчет авансового платежа по УСН

В статье расскажем, как рассчитать авансовый платеж по УСН. Авансовые платежи при УСН — это налог, которые упрощенцы платят по итогам кварталов.6624

Среднесписочная численность в 2017 году: кто сдает, бланк, пример расчета

Все работодатели обязаны до 20 января 2017 года подать в ИФНС сведения о среднесписочной численности работающих за 2016 год. Как рассчитать среднесписочную численность в 2017 году, читайте в статье.4346

Новые критерии малого бизнеса: численность, доходы, доля участия

Бухгалтеры спрашивают: кто относится к субъектам малого предпринимательства?. И этот вопрос задают не просто так. Ведь те, кто относится к субъектам малого предпринимательства, имеют льготы. Например, вправе не устанавливать кассовый лимит, платят меньше налогов. В статье ответим на вопрос «Кто относится к субъектам малого предпринимательства?».106020

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Бухучет дивидендов в 2017 году

В бухучете выплату дивидендов отражайте следующей записью.270

Расходы будущих периодов: бухгалтерский и налоговый учет

Расходы будущих периодов — это затраты, которые списываются в расходы не сразу, а постепенно.735

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Отчетность при УСН за 2016 год — сроки сдачи

Отчетность УСН за 2016 год нужно сдать в сроки, предусмотренные НК РФ. В таблице — сроки сдачи годового отчета по УСН за 2016 год.2800

Налог по УСН за 2016 год (расчет, пример, образец платежки)

Компании и предприниматели должны рассчитать и заплатить налог по УСН за 2016 год в 2017 году. Срок уплаты для юрлиц и ИП разный. Для каждого объекта — доходы и доходы минус расходы свой расчет и своя платежка.3997

Авансовый платеж по УСН за 3 квартал 2016 года: срок уплаты

Применяя упрощенную систему налогообложения организации и предприниматели обязаны уплачивать авансовый платеж по УСН. В какие сроки его необходимо перечислить узнаете далее.1849

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Новая форма СЗВ-М с ноября 2016 года

СЗВ-М за ноябрь 2016 года нужно сдать в ПФР. Бланк, образец и порядок заполнения формы СЗВ-М за октябрь смотрите в статье.7970

СЗВ-М в 2017 году

Ежемесячная отчетность в ПФР в 2017 году сдается по форме, которая утверждена приказом ПФР от 01.02.2016 № 83п. Бланк, образец, порядок заполнения в 2017 году и сроки сдачи смотрите в статье.1470

Срок сдачи СЗВ-М за октябрь 2016 года

В СЗВ-М за октябрь 2016 года указываются данные по работникам: ФИО, СНИЛС и ИНН. Рассмотрим на примере, как заполнить СЗВ-М за октябрь, а также расскажем про срок сдачи СЗВ-М за октябрь 2016 года.1816

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Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год

Учетную политику утверждают приказом руководителя организации в течение 90 дней со дня создания организации, то есть внесения сведений о ее создании в ЕГРЮЛ (ст. 313 НК РФ, п. 4, 8 и 9 ПБУ 1/2008). Если ваша организация существует дольше, но учетная политика еще не утверждена, то составьте ее скорее, описав в ней уже применяемые способы учета. Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год смотрите в статье.1736

Образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год

Если вы работаете не первый год, учетные политики у вас уже приняты. Тогда в преддверии 2017 года посмотрите, как оформлены ваши документы. Если учетная политика утверждена на конкретный, текущий, год, то вам нужно принять новый документ или продлить действие старого. При необходимости внесите изменения в документ. Если период действия вашей учетной политики не указан, применяйте ее дальше. Только в этом случае внесите изменения в учетную политику с учетом изменений 2017 года. Сделать это поможет наш образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год.1693

Образцы учетной политики на 2017 год

У нас вы можете скачать бесплатно готовые образцы учетной политики на 2017 год для ОСНО, УСН, ЕНВД, а также на любые другие года. Есть Конструктор учетной политики.12606

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Новые коды основных средств с 2017 года

При вводе в эксплуатацию основных средств с 1 января 2017 года применяйте новые коды. Они утверждены постановлением правительства от 07.07.2016 № 640.1772

Амортизационные группы основных средств в 2017 году

Амортизационные группы основных средств в 2017 году изменились по сравнению с теми, что действовали в 2016 году.1527

Амортизационные группы основных средств в 2016 году

Амортизационные группы основных средств в 2016 году установлен постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Все основные средства делятся на классы и в соответствии с этими классами они подлежат списанию в налоговом и бухгалтерском учете.2485

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График сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году в таблице

Мы составили удобный график сдачи отчетности на 2017 год. В таблице первой таблице собрали данные для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году для ООО, УСН, ЕНВД и патента, а во второй — только для малого бизнеса.27709

Когда платить НДФЛ за декабрь 2016 года

Многие организации выплачивают заработную плату сотрудникам не в последний день месяца, а в установленную в этой организации дату в следующем месяце. Или выплачивают январские отпускные в декабре. В таких ситуациях у бухгалтеров возникает вопрос — когда платить НДФЛ за декабрь 2016 года?624

КБК по НДФЛ на 2017 год за сотрудников

Смотрите КБК на 2017 год по НДФЛ за сотрудников в нашей таблице. Для удобства мы указали, в каком случае какой КБК можно использовать. Например, для уплаты НДФЛ с зарплаты работников, для уплаты дивидендов и др. Все КБК на 2017 год — в отдельной статье "КБК на 2017 год".15205

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График сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году в таблице

Мы составили удобный график сдачи отчетности на 2017 год. В таблице первой таблице собрали данные для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2017 году для ООО, УСН, ЕНВД и патента, а во второй — только для малого бизнеса.27709

Декларация при УСН по НДС за 4 квартал 2016 года

Как подготовить декларацию по НДС при УСН за 4 квартал 2016 года? Пошаговая инструкция по заполнению приведена в нашей статье.629

НДС при УСН в 2017 году: изменения

Планируется, что с 2017 году изменится декларация по НДС. Подробности далее.705

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Коэффициент-дефлятор на 2017 год для УСН

Коэффициент-дефлятор К1 на 2017 год установлен в размере 1. Это связано с тем, что в пункте 4 статьи 346.13 НК РФ прописано новое ограничение доходов при УСН — 150 млн. руб.269

Налог по УСН за 2016 год (расчет, пример, образец платежки)

Компании и предприниматели должны рассчитать и заплатить налог по УСН за 2016 год в 2017 году. Срок уплаты для юрлиц и ИП разный. Для каждого объекта — доходы и доходы минус расходы свой расчет и своя платежка.3997

Как рассчитать авансовый платеж по УСН за 3 квартал 2016 года

В статье расскажем, как рассчитать авансовый платеж по УСН за 3 квартал 2016 года. Причем авансовый платеж мы рассчитаем как для объекта доходы, так и для объекта доходы минус расходы.35783

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Из декрета в декрет не выходя на работу в 2017 году: выплаты, пример расчета

Ситуация, когда работница из одного декретного отпуска сразу выходит в другой, возникает достаточно часто. При расчете декретных женщина имеет возможность перенести расчетный период, в случае, если это приведет к увеличению размера пособия. Покажем на примере, как сделать выплаты работнице при переходе из одного декрета в другой в 2017 году.3936

Расчет больничного листа в 2017 году: стаж, пример расчета, формулы

Какие выплаты учитывать при расчете больничного листа в 2017 году узнаете из статьи. Приводим расчет больничного листа в 2017 году. В статье пошаговый расчет больничного листа в 2017 году: стаж, пример расчета, формулы.21020

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2017 году: порядок назначения, документы, учет

Назначить единовременное пособие при рождении ребенка в 2017 году нужно в течение 10 календарных дней после того, как сотрудник представил документы в отдел кадров. Выплачивают пособие в ближайший после назначения пособия день, установленный для выплаты зарплаты.6199

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Расчет больничного листа в 2017 году: стаж, пример расчета, формулы

Какие выплаты учитывать при расчете больничного листа в 2017 году узнаете из статьи. Приводим расчет больничного листа в 2017 году. В статье пошаговый расчет больничного листа в 2017 году: стаж, пример расчета, формулы.21020

Начисление больничного листа в 2017 году на примере

Если сотрудник заболел в 2017 году, для расчета среднего заработка берутся выплаты за 2015 и 2016 годы. При этом действуют ограничения по минимальному и максимальному размеру выплат. Итоговый размер пособия зависит от страхового стажа работника. Оплату больничного листа в 2017 году покажем на примере.8835

Пособия ФСС в 2017 году: размер, примеры расчета, возмещение

Бухгалтеры уже привыкли, что с нового года должны измениться размеры фиксированных социальных пособий работникам — на рождение ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и др. Поскольку индексация пособий ФСС происходила из года в год на протяжении последнего десятка лет. Однако 2017 год стал исключением. Фиксированные пособия вырастут лишь с февраля. В то же время с 1 января действуют изменения в отношении других пособий — по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком. Поэтому работодателям в начале года надо быть особенно внимательными, чтобы своевременно учесть все поправки по расчету пособий сотрудникам. Разобраться во всех нюансах вам поможет данный материал.11115

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Как бухгалтеру заполнить новую РСВ-1 за 2016 год: образец, бланк, пример

В нашей статье опубликован порядок заполнения формы РСВ за 2016 год (4 квартал) с учетом последних изменений, бланк и образец формы. Форма РСВ 1 утверждена постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п в последней редакции ПФР. Эта форма включает в себя индивидуальные сведения. Обратите внимание, что форму за 4 квартал правильно называть РСВ за 2016 год. Так как в нее включаются сведения не только за 4 кварал, но и за 3, 2 и 1 кварталы.360172

Отчет 4-ФСС за 4 квартал 2016 года: бланк новой формы, изменения

За 2016 год нужно будет отчитаться по новой форме 4-ФСС. О том, какие изменения коснутся этого отчета в 4 квартале 2016 года — читайте в статье. В статье есть бланк 4-ФСС за 4 квартал 2016 года но новой форме.12492

Сроки сдачи РСВ-1 за 2016 год

В 2017 году организациям и индивидуальным предпринимателям нужно последний раз отчитаться в ПФР по форме отчета РСВ-1 за 2016 год. О том, как подготовить отчет и о сроках его сдачи в 2017 году — расскажем в статье.1833

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Когда платить НДФЛ за декабрь 2016 года

Многие организации выплачивают заработную плату сотрудникам не в последний день месяца, а в установленную в этой организации дату в следующем месяце. Или выплачивают январские отпускные в декабре. В таких ситуациях у бухгалтеров возникает вопрос — когда платить НДФЛ за декабрь 2016 года?624

Новые сроки выплаты зарплаты с 3 октября и новые штрафы за невыплату зарплаты

Законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ установлены новые сроки выплаты зарплаты в 2016 году. Изменения вступят с 3 октября, к этому времени сроки выплаты зарплаты нужно переутвердить. Законом также повышены в два раза штрафы за задержку зарплаты.131785

МРОТ с 1 января 2017 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2017 году действует новый.12995

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КБК по пени по НДФЛ в 2017 году

Пени по НДФЛ в 2017 году уплачиваются за каждый день просрочки с уплатой налога. Используйте для уплаты КБК по пени по НДФЛ в 2017 году по нашему образцу платежного поручения.248

Новые образцы платежек по взносам за декабрь в январе 2017 года

С 1 января 2017 года действуют новые правила заполнения платежных поручений по страховым взносам. Применять их нужно при уплате взносов за декабрь в январе 2017 года. Мы подготовили образцы платежных поручений по взносам. Эти платежки используйте при уплате страховых взносов в ФНС на социальное, пенсионное и медицинское страхование в январе 2017 года.27079

Новые КБК по страховым взносам в ФНС на 2017 год

С 1 января 2017 года действуют новые КБК по страховым взносам в ФНС в 2017 году. Все взносы нужно платить в налоговую инспекцию, а не фонды (кроме взносов на травматизм). Поэтому изменились коды администратора (первые три цифры КБК) — 182 вместо 392.91991

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Новая 4-ФСС за 2016 год: образец, бланк, правила заполнения

Форма расчета 4-ФСС за 2016 год изменилась (эту форму еще называют форма за 4 квартал 2016 года). В расчете появился новый титульный лист и новый раздел 6, а также внесены другие значимые изменения. 4-ФСС 2016: бланк новой формы, образец заполнения — в статье.563726

Шифр страхователя в ФСС в 2017 году

Как заполнить шифр страхователя в 4 ФСС в 2017 году? Ответим на этот вопрос!21154

Срок сдачи 4-ФСС за 2016 год

Сроки сдачи формы зависят от того, в каком виде вы сдаете отчет. На бумаге расчет нужно сдать не позднее 20 января 2017 года. А в электронном виде — не позднее 25 января 2017 года.431

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Как бухгалтеру заполнить новую РСВ-1 за 2016 год: образец, бланк, пример

В нашей статье опубликован порядок заполнения формы РСВ за 2016 год (4 квартал) с учетом последних изменений, бланк и образец формы. Форма РСВ 1 утверждена постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п в последней редакции ПФР. Эта форма включает в себя индивидуальные сведения. Обратите внимание, что форму за 4 квартал правильно называть РСВ за 2016 год. Так как в нее включаются сведения не только за 4 кварал, но и за 3, 2 и 1 кварталы.360172

Бланк и образец РСВ-1 за 2016 год

Форма РСВ-1 за 2016 год состоит из титульного листа и шести разделов. Обязательными для всех будут титульный лист, раздел 1 «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам» и подраздел 2.1 раздела 2 «Расчет страховых взносов по тарифу».3518

РСВ-1 за 3 квартал 2016 года нулевая образец

Бухгалтеры спрашивают: какие листы печатать в нулевой РСВ-1 за 9 месяцев (3 квартал) 2016 года? Покажем на примере заполнения нулевой РСВ-1.1002

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Образцы платежных поручений с расшифровкой полей в 2017 году

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УИН в платежном поручении

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Новые образцы платежек по взносам за декабрь в январе 2017 года

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Антикризисные меры содержаться в распоряжении правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-Р.834

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Прокуратура может проверить малый бизнес в любое время

В 2016, 2017 и 2018 годах запрещены плановые проверки малого бизнеса, не связанные с расчетом налогов (Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ). Три года с плановыми проверками не будут приходить пожарная служба, трудовая инспекция, санэпидемстанция, миграционная служба и т. д. Однако по факту выяснилось, что у ревизоров все же есть законные основания навестить малую фирму или бизнесмена. Мы попросили практикующего юриста рассказать, каким проверяющим отказать не удастся.1613

От каких проверок малый бизнес освободили на три года

Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ запретил с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года проводить какие-либо плановые проверки у субъектов малого предпринимательства — организаций и предпринимателей. Исключение сделано только для внеплановых налоговых проверок — они в этот трехлетний период возможны. Как закон работает на практике, мы попросили рассказать представителя налоговой службы.2767

Новости партнёров

4-ФСС за 4 квартал 2016 года (за 2016 год)

Зарплата  13 января 2017

В начале 2017 года предстоит отчитаться по форме 4-ФСС за 4 квартал 2016 года (за 2016 год). В статье мы расскажем, по какой форме сдавать отчет в фонд и в какой срок, где взять бланк, приведем порядок заполнения и напомним про штрафы за его несдачу.

3 инструмента для работы с подсознанием, чтобы активизировать скрытые силы и добиться нужного результата

ГД  13 января 2017

Эти инструменты описал Джон Кехо в своей знаменитой книге «Подсознание может все».

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  • передача взносов в ФНС 16.24%
  • рост лимитов по УСН 50.89%
  • новая Книга учета 7.52%
  • КБК по минимальному налогу 21.19%
  • срок сдачи СЗВ-М 52.87%
  • электронные больничные 26.14%
  • электронный иск в суд 16.63%
  • кадровый учет для микропредприятий 42.38%
  • уплата налога за третьих лиц 50.3%
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