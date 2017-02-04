Какой расчет аванса устроит налоговиков и трудовиков на 100%
Ошибка в сумме аванса приводит к печальным последствиям. Если выплатить слишком мало — накажет трудовая инспекция, если слишком много — возникает риск, что претензии о неуплате НДФЛ предъявит налоговый инспектор. Идеальный способ расчета аванса, который учитывает требования и трудового, и налогового законодательства на 100% вы найдете в статье.
Переводить ли оптовый бизнес в онлайн? Выгоды против возражений
Билл Гейтс говорил, что в будущем останется 2 типа компаний: те, кто в интернете, и те, кто вышел из бизнеса. Сказал он это давно, но для ритейла прогноз Гейтса уже сбывается. А вот справедлив ли он для оптовых продаж? Неоднозначный вопрос. Оптовики не спешат уходить из оффлайна. Правильно ли делают? Какие «за» и «против»? Отвечаем в статье.