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Изменения по УСН с 2017 года — большая таблица

5 января 2017 143253

Статьи

1 февраля 2017

Образец платежного поручения НДФЛ в 2017 году

Установлены новые правила заполнения платежных поручений по НДФЛ. Используйте наши образцы платежного поручения НДФЛ в 2017 году.58

От штрафа до тюрьмы: как изменилась ответственность бухгалтера в 2017 году

В таблицах — новые штрафы для бухгалтера (в том числе главного бухгалтера). В 2017 году установлена новая ответственность по штрафам, смотрите, что поменялось.39380

Зарплата за декабрь в 6-НДФЛ

Бухгалтеры спрашивают: как отразить в 6 НДФЛ за 1 квартал зарплату за декабрь? Ответ такой.15750

31 января 2017

Сроки сдачи новой отчетности по взносам за 1 квартал 2017 года

Отчитаться за 1 квартал 2017 года по страховым взносам работодателям придется по старым и новым формам отчетности. Какие отчеты остались за 1 квартал, а какие появились новые — расскажем в статье. Обратите внимание, что в 2017 году действуют четыре отчета по взносам, причем один идет в ФНС, два в ПФР и один в ФСС.641

Календарь отчетности и налогов при УСН на март 2017 года

В календаре бухгалтера на март 2017 года учтены все сроки сдачи отчетности и уплаты налогов.330

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Зарплата за декабрь в 6-НДФЛ

Бухгалтеры спрашивают: как отразить в 6 НДФЛ за 1 квартал зарплату за декабрь? Ответ такой.15750

Правила заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года

Компании, а также ИП, имеющие в штате сотрудников, должны сформировать и сдать в налоговую инспекцию форму 6-НДФЛ. Наши рекомендации помогут избежать ошибок и снизить налоговые риски. Правила заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года — в нашей статье.239

Нулевая 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года: нужно ли сдавать

6-НДФЛ — форма отчетности для всех работодателей. Возникает вопрос: если нет работников или они не получали зарплату, нужно ли сдавать нулевую 6-НДФЛ?7851

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Февральская «Упрощенка»: годовые отчеты при УСН и изменения в работе

Февральский номер «Упрощенки» посвящен годовой отчетности при УСН и изменениям в работе с 2017 года.129

Новые ставки по УСН в 2017 году

Ставка налога для доходов равна 1-6%, для расходов — 5-15% Ставки устанавливают региональные власти. Если в вашем регионе ставка не установлена, то применяйте максимальную (6% для ходов и 15% для расходов). С 1 января 2017 года вступили в силу новые ставки по УСН. В таблице полный перечень новых ставок.41507

Сроки уплаты налогов и взносов в 2017 году

С 2017 года меняются сроки уплаты налогов и взносов. Сроки уплаты с учетом последних изменений смотрите в наших таблицах.18928

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Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год

Учетную политику утверждают приказом руководителя организации в течение 90 дней со дня создания организации, то есть внесения сведений о ее создании в ЕГРЮЛ (ст. 313 НК РФ, п. 4, 8 и 9 ПБУ 1/2008). Если ваша организация существует дольше, но учетная политика еще не утверждена, то составьте ее скорее, описав в ней уже применяемые способы учета. Образец учетной политики для ООО на УСН доходы на 2017 год смотрите в статье.2066

Образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год

Если вы работаете не первый год, учетные политики у вас уже приняты. Тогда в преддверии 2017 года посмотрите, как оформлены ваши документы. Если учетная политика утверждена на конкретный, текущий, год, то вам нужно принять новый документ или продлить действие старого. При необходимости внесите изменения в документ. Если период действия вашей учетной политики не указан, применяйте ее дальше. Только в этом случае внесите изменения в учетную политику с учетом изменений 2017 года. Сделать это поможет наш образец учетной политики ООО на УСН доходы минус расходы на 2017 год.2193

Образцы учетной политики на 2017 год

У нас вы можете скачать бесплатно готовые образцы учетной политики на 2017 год для ОСНО, УСН, ЕНВД, а также на любые другие года. Есть Конструктор учетной политики.16871

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Сроки сдачи новой отчетности по взносам за 1 квартал 2017 года

Отчитаться за 1 квартал 2017 года по страховым взносам работодателям придется по старым и новым формам отчетности. Какие отчеты остались за 1 квартал, а какие появились новые — расскажем в статье. Обратите внимание, что в 2017 году действуют четыре отчета по взносам, причем один идет в ФНС, два в ПФР и один в ФСС.641

Форма 4-ФСС за 4 квартал 2016 года: новый бланк, образец

Форма расчета 4-ФСС за 2016 год изменилась (эту форму еще называют форма за 4 квартал 2016 года). В расчете появился новый титульный лист и новый раздел 6, а также внесены другие значимые изменения. 4-ФСС 2016: бланк новой формы, образец заполнения — в статье.586711

Шифр страхователя в ФСС в 2017 году

Как заполнить шифр страхователя в 4 ФСС в 2017 году? Ответим на этот вопрос!22138

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Образец платежного поручения НДФЛ в 2017 году

Установлены новые правила заполнения платежных поручений по НДФЛ. Используйте наши образцы платежного поручения НДФЛ в 2017 году.58

Готовые образцы платежных поручений на 2017 год

С 2017 года установлены новые правила заполнения платежных поручений. Платежное поручение с расшифровкой всех полей смотрите в нашей статье. С помощью статьи вы сможете верно заполнить платежку на перечисление налогов и взносов. Приводим образцы всех платежных поручений с 1 января 2017 года: по НДФЛ, УСН, взносам, и другие.136847

Авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2017 года: формулы, примеры, платежки

Авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2017 года уплачивают все упрощенцы — компании и предприниматели. Причем порядок расчета авансового платежа разный для объекта доходы и объекта доходы минус расходы. Срок уплаты — не позднее 25 апреля 2017 года. Сначала рассчитайте платеж, используя наши примеры и формулы. Затем внесите показатели в платежные поручения по нашим образцам.2836

Новости партнёров

Календарь бухгалтера на февраль 2017 года

Зарплата  31 января 2017

Что вы не пропустили сроки уплаты налогов, взносов, сдачи отчетности в ИФНС, фонды и органы статистики, мы приготовили удобный календарь бухгалтера на февраль 2017 года. Все сроки в одной таблице.

Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году

РНК  31 января 2017

Какие установлены сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году? Будут ли переноситься сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году в связи с праздниками и выходными?

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